In Puglia vince il grande favorito della vigilia Antonio Decaro

AGI . Per i risultati ufficiali delle elezioni regionali pugliesi bisogna attendere ancora un po', ma il prossimo governatore sarà il grande favorito della vigilia: il candidato del centrosinistra, Antonio Decaro. L'ex sindaco di Bari, secondo le prime proiezioni, ha ottenuto il 64,86% dei voti. Al "frontman" del centrodestra, Luigi Lobuono, viene accreditato il 34,29%. Gli altri due esponenti in corsa per il seggio più prestigioso di via Gentile, Ada Donno e Sabino Mangano, rispettivamente al 0,71% e al 0,19%.
"È un risultato elettorale straordinario. Stasera festeggio, da domani mi metterò a lavorare perché devo meritare la fiducia di chi mi ha votato e di chi non mi ha votato. Tutte le persone mi hanno mostrato affetto e per chi fa politica è una bella sensazione, mi hanno fatto innamorare ancora di più della terra dove ho avuto la fortuna di nascere". È quanto detto da Antonio Decaro, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Puglia, commentando le proiezioni e gli exit poll delle elezioni regionali.
La visione politica di Decaro e la collaborazione
"Se i cittadini non si interessano della politica, è la politica che non si interessa di loro. La politica - ha aggiunto - non si fa nei palazzi e per dare posti di potere agli amici. La farò senza salire sul ring come fa qualcuno, non so fare politica tirando pugni. Non sono un superuomo. Ho le mie fragilità, qualche volta durante la campagna elettorale ho anche pianto". Un passaggio del suo discorso è dedicato anche all'esecutivo con il quale "cercherò la leale collaborazione, qualunque ne sarà il colore".
La reazione di Lobuono e il ruolo dell'opposizione
Dall'altra parte, Luigi Lobuono in precedenza aveva comunicato di aver "chiamato Antonio, quando ho visto che il dato era talmente ampio da non poter essere recuperato", poi ha assicurato che guiderà "un'opposizione seria, responsabile, ma sempre rigorosa quando non condivideremo le scelte della maggioranza".
Il commento del governatore uscente Michele Emiliano
In via Melo, sede del comitato elettorale di Decaro, prima del discorso dell'europarlamentare è stato il governatore uscente, Michele Emiliano, a dire che "questo è un momento malinconico per me, ma anche di felicità. La Puglia è saldamente nelle mani del centrosinistra ed è motivo di felicità".