La delegazione Pd a Bruxelles lancia il podcast "Plux"  

AGI - "La delegazione italiana del Partito Democratico al Parlamento europeo lancia "Plux - Fatti nuovi dall'Europa", il nuovo podcast pensato per raccontare ciò che accade ogni giorno nelle istituzioni europee". È quanto si legge in una nota.
"Un appuntamento settimanale - ogni giovedì - che accompagnerà gli ascoltatori dentro i processi dell'Ue, spiegando come le scelte prese a Bruxelles influenzano concretamente la vita quotidiana dei cittadini europei. Plux - Fatti nuovi dall'Europa ti porta dentro le stanze del Parlamento europeo, raccontando le battaglie di chi ogni giorno lavora per costruire un'Europa per le persone e dando la parola a chi quell'impegno lo vive quotidianamente. Per capire davvero come le decisioni prese a Bruxelles influenzano la nostra vita quotidiana", spiega Nicola Zingaretti, capo delegazione del Pd al Parlamento europeo presentando il podcast.
"Place Luxembourg, da cui il podcast prende il nome - continua Zingaretti - è un simbolo molto importante: in quella piazza dove oggi ragazze e ragazzi provenienti da 27 paesi europei si incontrano ogni giovedì, ottant'anni fa si uccidevano tra loro. Se c'è una cosa straordinaria che l'Europa è riuscita a realizzare è proprio questa: quegli stessi Paesi oggi non solo non si combattono più, ma collaborano ogni giorno per costruire pace nel mondo. È questa la sintesi più profonda dell'importanza del progetto europeo". Ospite della puntata inaugurale è Camilla Laureti, vicepresidente del gruppo S&D al Parlamento europeo che racconta nel corso di un'intervista di 10 minuti cosa fa il Parlamento europeo per contrastare lo spopolamento delle aree interne in agricoltura, facilitando il rientro dei giovani agricoltori e ponendo al centro delle politiche agricole europee il tema del reddito degli agricoltori.