Supermedia AGI/Youtrend: cresce FdI al 30,4%, Pd al 21,7%

AGI - Domenica 23 e lunedì 24 si terranno le elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto. Saranno le ultime di questa lunga tornata elettorale, “spalmata” su diversi mesi da settembre a oggi. Trattandosi delle tre regioni più popolose tra quelle chiamate al voto, gli esiti saranno particolarmente rilevanti, e non è da escludere che possano (per una volta) portare qualche “scossone” alla situazione politica del Paese. La Supermedia di questa settimana, quindi, torna utile come termine di paragone per monitorare quelle che saranno le eventuali evoluzioni delle prossime settimane.
Anche questa settimana dobbiamo constatare come vi sia una sostanziale immobilità del quadro, con variazioni tutto sommato minime, e le oscillazioni che osserviamo di settimana in settimana finiscano spesso per compensare quelle viste in precedenza. Così, se è giusto dare conto della crescita di Fratelli d’Italia – unico partito a mostrare una variazione statisticamente significativa, con un +0,5% che riporta il partito di Giorgia Meloni al di sopra del 30% – è tuttavia il caso di sottolineare che anche questo dato, come quello di pressoché tutti gli altri partiti, è in continuità con quelli visti negli ultimi due mesi, cioè da quando sono ripresi i monitoraggi delle intenzioni di voto dopo la pausa estiva.
Gli ordini di grandezza risultano quindi confermati anche per tutti gli altri: Partito Democratico leggermente sotto il 22%, Movimento 5 Stelle sopra il 12%, Forza Italia intorno al 9% che precede la Lega di circa un punto, e a seguire AVS sopra il 6%, Azione sopra il 3% e Italia Viva al 2,6%. In termini aggregati, vale la pena forse sottolineare – nei giorni in cui si ricomincia a leggere sui giornali di una possibile riforma della legge elettorale – che la distanza tra la coalizione di centrodestra e quelle che compongono il “campo largo” (PD, M5S, AVS e IV) risulta essersi leggermente allargata (4,2%) nelle ultime settimane.
I partiti
FDI 30,4 (+0,5)
PD 21,7(+0,2)
M5S 12,4 (-0,2)
Forza Italia 9,1 (=)
Lega 8,2 (=)
Verdi/Sinistra 6,4 (+0,1)
Azione 3,3 (-0,2)
Italia Viva 2,6 (+0,2)
+Europa 1,6 (-0,1)
Noi Moderati 1,2 (+0,1)* (non rilevato da Tecne')
Questa, invece, la Supermedia coalizioni 2022:
Centrodestra 48,9 (+0,6)
Centrosinistra 29,7 (+0,2)
M5S 12,4 (-0,2)
Terzo Polo 5,9 (=)
Altri 3,1 (-0,6)
Dopo le regionali il test referendum costituzionale
Passate le regionali, inizierà verosimilmente in un periodo in cui si entrerà sempre più in modalità campagna elettorale per il referendum costituzionale sulla giustizia, che sarà fissato probabilmente per la primavera del 2026.
