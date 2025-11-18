Per il Pd il decreto flussi è un'occasione persa per superare la Bossi-Fini

AGI - "È inutile che la Presidente del Consiglio denunci pubblicamente che il meccanismo dei Flussi non funziona e crea illegalità se poi non fa niente per cambiarlo. Questa era l'occasione buona per iniziare a superare la Bossi-Fini, di cui i Flussi sono la logica conseguenza. E invece ancora una volta alle parole non sono seguiti i fatti". Lo ha detto in Aula alla Camera, il deputato Matteo Mauri, responsabile nazionale Sicurezza del Partito Democratico, annunciando il voto contrario de Gruppo dem al decreto Flussi.
"Sono sempre più frequenti - ha proseguito l'esponente Pd - tra l'altro, i casi di persone arrivate in Italia legalmente per lavoro e finite senza contratto a causa di truffe o tempi amministrativi troppo lunghi. A chi è stato ingannato o si trova senza più il datore di lavoro, il governo non offre alcuna via d'uscita: li spinge direttamente nell'irregolarità". Mauri ha evidenziato come il Pd ha provato a risolvere questa "assurdità" - sottolinea - "dall'altra parte non abbiamo trovato nessuna disponibilità al dialogo".
"È chiaro a tutti che la Lega continua a usare il tema migratorio solo per costruire consenso sulla pelle delle persone, sostenendo - attacca Mauri - una visione che riduce i lavoratori stranieri a una manodopera senza diritti". Quella della Lega, incalza il dem, "non è politica migratoria: è la logica del nemico alle porte".
Nel suo intervento in Aula, durante la discussione della legge di conversione che introduce modifiche al decreto 3 ottobre 2025, recante 'disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio', Mauri ha anche stigmatizzato alcuni ordini del giorno approvati dalla maggioranza che, a suo avviso, puntano a rendere più difficili i ricongiungimenti familiari: "Una decisione assurda e demagogica, perché i ricongiungimenti hanno una funzione sociale stabilizzante, favoriscono la coesione, riducono i conflitti e risponde anche ai problemi demografici del Paese".
"In Italia - ha concluso il parlamentare - abbiamo la necessità di una politica migratoria rigorosa ma umana, che favorisca integrazione e legalità, ma il governo sta facendo esattamente l'opposto".