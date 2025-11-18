Per il Pd il decreto flussi è un'occasione persa per superare la Bossi-Fini
Lo ha detto in Aula alla Camera, il deputato Matteo Mauri, responsabile nazionale Sicurezza del Partito Democratico, annunciando il voto contrario de gruppo dem
Immigrati richiedenti asilo in fila davanti all'agenzia federale per l'accoglienza (Fedasil)&nbsp;
AGI - "È inutile che la Presidente del Consiglio denunci pubblicamente che il meccanismo dei Flussi non funziona e crea illegalità se poi non fa niente per cambiarlo. Questa era l'occasione buona per iniziare a superare la Bossi-Fini, di cui i Flussi sono la logica conseguenza. E invece ancora una volta alle parole non sono seguiti i fatti". Lo ha detto in Aula alla Camera, il deputato Matteo Mauri, responsabile nazionale Sicurezza del Partito Democratico, annunciando il voto contrario de Gruppo dem al decreto Flussi.

"Sono sempre più frequenti - ha proseguito l'esponente Pd - tra l'altro, i casi di persone arrivate in Italia legalmente per lavoro e finite senza contratto a causa di truffe o tempi amministrativi troppo lunghi. A chi è stato ingannato o si trova senza più il datore di lavoro, il governo non offre alcuna via d'uscita: li spinge direttamente nell'irregolarità". Mauri ha evidenziato come il Pd ha provato a risolvere questa "assurdità" - sottolinea - "dall'altra parte non abbiamo trovato nessuna disponibilità al dialogo".

"È chiaro a tutti che la Lega continua a usare il tema migratorio solo per costruire consenso sulla pelle delle persone, sostenendo - attacca Mauri - una visione che riduce i lavoratori stranieri a una manodopera senza diritti". Quella della Lega, incalza il dem, "non è politica migratoria: è la logica del nemico alle porte".

Nel suo intervento in Aula, durante la discussione della legge di conversione che introduce modifiche al decreto 3 ottobre 2025, recante 'disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio', Mauri ha anche stigmatizzato alcuni ordini del giorno approvati dalla maggioranza che, a suo avviso, puntano a rendere più difficili i ricongiungimenti familiari: "Una decisione assurda e demagogica, perché i ricongiungimenti hanno una funzione sociale stabilizzante, favoriscono la coesione, riducono i conflitti e risponde anche ai problemi demografici del Paese".

"In Italia - ha concluso il parlamentare - abbiamo la necessità di una politica migratoria rigorosa ma umana, che favorisca integrazione e legalità, ma il governo sta facendo esattamente l'opposto".

