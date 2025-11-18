Giustizia, Nordio: 'La P2 era per la riforma? Anche Gelli diceva cose giuste'

AGI - "Io non conosco il piano della P2. Posso dire che se l'interpretazione, o meglio, l'opinione del signor Licio Gelli era un'opinione giusta, non vedo perché non si dovrebbe seguire perché l'ha detto lui". Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, risponde così ai giornalisti che gli chiedono un commento sulle dichiarazioni del procuratore generale di Napoli, Aldo Policastro, secondo il quale la riforma della giustizia attuerebbe il piano della P2.
Verità e oggettività: la risposta del guardasigilli
"Le verità non dipendono da chi le proclama - aggiunge il Guardasigilli a margine della visita al carcere di Secondigliano (Napoli) - ma dall'oggettività che rappresentano. Se Gelli ha detto che Gesù è morto in croce, non per questo dobbiamo dire che è morto di polmonite. Anche l'orologio sbagliato segna due volte al giorno l'ora giusta. Gli inglesi dicono 'sei inciampato nella verità'. Se anche Gelli è inciampato nella verità, non per questo la verità non è più la verità".