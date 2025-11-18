Il sindaco di Bologna: 'Non ci sono le condizioni per Virtus-Maccabi'. Piantedosi: 'Per noi si gioca'

AGI - "Come Sindaco della città voglio ribadire la mia forte preoccupazione per lo svolgimento della partita di basket Virtus-Maccabi prevista al PalaDozza per il prossimo 21 novembre. Non ci sono le condizioni di ordine pubblico a mio avviso per gestire con serenità tale evento".
Lo dichiara in una nota il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. "I rischi per l'incolumità dei cittadini, i negozi e la città sono altissimi. Apprendo oggi inoltre che si vuole pure addebitare una parte importante dei costi della gestione dell'ordine pubblico al Comune di Bologna, al momento stimati in quasi 200 mila euro, che includono quelli che si avranno probabilmente a seguito delle manifestazioni previste attorno alla partita in pieno centro storico e i costi per il fermo di vari cantieri pubblici. Trovo questa situazione totalmente inaccettabile e irrispettosa per la città di Bologna", aggiunge Lepore.
"Dalla rete apprendiamo che saranno presenti a Bologna probabilmente almeno 5-10 mila manifestanti da tutta Italia e oltre. Immagino che le forze dell'ordine saranno mobilitate in modo straordinario a seguito della scelta del Viminale di giocare la partita in queste condizioni, nonostante le valutazioni e le richieste espresse dal Comune in sede di Comitato per l'ordine pubblico nei giorni scorsi. Siamo ancora in tempo per spostare la partita ad altra data e altro luogo. Chiedo al Ministro Piantedosi di ripensarci per il bene di tutti", aggiunge il primo cittadino di Bologna".
La risposta di Piantedosi
"La partita tra Virtus Bologna e Maccabi Haifa per noi si gioca, non ci sono motivi per non farla": lo ha assicurato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, parlando a margine della presentazione del calendario dei Vigili del Fuoco a Roma dopo le dichiarazioni del sindaco di Bologna.
Il ministro ha escluso qualsiasi ipotesi di rinvio o cambio di sede, chiarendo che le valutazioni del Viminale non evidenziano rischi tali da impedire lo svolgimento dell'incontro: "Ci sono le condizioni perchè venga giocata, con tutte le cautele". Piantedosi ha poi ricordato che, se il sindaco "ritiene non si debba giocare, potrebbe anche vietarla, un sindaco non è privo di poteri. Non possono essere gruppi di persone che minacciano con la violenza a dettare l'agenda degli eventi pubblici in qualsiasi città", ha concluso il titolare del Viminale.