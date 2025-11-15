Schlein boccia il governo: "La manovra a crescita zero"

AGI - Ribadisce che "questa manovra non ha uno slancio in avanti" e che "ha un contributo alla crescita che sarà dello zero per cento, così come lo sarà sul sostegno ai consumi degli italiani". Elly Schlein, a In Altre Parole su La7, rilancia allora la richiesta di salario minimo e una politica industriale più umana, che "chiede anche Confindustria" e che "guardi ai prossimi tre anni" a fronte di una legge di bilancio "di corto respiro e che aiuta quelli che stanno un po' meglio".
Una stoccata al centrodestra, la segretaria Pd la riserva anche sul tema casa osservando che "il governo non ha fatto nulla sulla casa dopo avere annunciato un piano in proposito, mentre l'ennesimo annuncio di un condono altro non è se non un colpo agli stinchi a chi rispetta le regole".
Il confronto con Romano Prodi e la strategia del Pd
Reduce dalla convention dei sindaci dem a Bologna, Schlein parla anche di Romano Prodi. "Ascolto sempre con grande attenzione il professore, lo leggo con attenzione e oggi sono andata a trovarlo". A chi le chiede allora se la questione, come dice il 'padre' dell'Ulivo, sia per il centrosinistra di non radicalizzarsi sul modello Mamdani, la segretaria Pd osserva che "i nostri sindaci stanno già facendo cose importanti per migliorare la vita delle persone", chiave appunto della vittoria del sindaco di New York.