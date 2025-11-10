Salvini: "Fuori dalle p.... chi non rispetta la nostra cultura"
Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega al comizio del centrodestra a Bari a sostegno del candidato alle elezioni regionali in Puglia Luigi Lobuono
AGI - "L'Europa sta permettendo a troppi immigrati, soprattutto islamici, di entrare nel nostro Paese e di distruggere il nostro tessuto sociale, valoriale, economico. Il problema non è il dio, è pretendere che chi arriva nelle nostre città rispetti la nostra cultura, i nostri simboli, la nostra religione e costituzione. Quelli che non sono disposti a farlo, cristianamente e genuinamente fuori dalle palle, tornino da dove sono arrivati". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini al comizio del centrodestra a Bari a sostegno del candidato alle elezioni regionali in Puglia Luigi Lobuono.
