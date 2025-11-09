Calenda si tatua il simbolo dell'Ucraina. L'ambasciata russa: "Seguace dei nazisti"
Calenda si tatua il simbolo dell'Ucraina. L'ambasciata russa: "Seguace dei nazisti"

Scontro tra il leader di Azione e la rappresentanza diplomatica di Mosca. Calenda rivendica il gesto e replica: “La libertà alla fine vince sempre sulla tirannia”
AGI - Botta e risposta tra Carlo Calenda e l'ambasciata russa in Italia. Tutto ha avuto origine da un post del leader di Azione, che sui propri profili social ha pubblicato una foto in cui mostra il simbolo del tryzub, il tridente simbolo nazionale dell'Ucraina che spesso compare anche sulle divise dell'esercito di Kiev. La reazione della rappresentanza diplomatica russa a Roma non si è fatta attendere. L’ambasciata ha accusato Calenda di essersi schierato con i “seguaci di nazisti e collaborazionisti di nazionalità ucraina, le cui mani sono sporche fino al gomito del sangue di ebrei, rom, ungheresi, russi e ucraini”. Parole durissime che hanno immediatamente innescato la replica del segretario di Azione.

Immediata la replica di Calenda su X: "Verrete sconfitti. Come è stata sconfitta l'Urss. La libertà alla fine vince sempre sulla tirannia. E se vi mettete paura di un tatuaggio vuol dire che ne siete già consapevoli".

