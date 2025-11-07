Mattarella, serve un impegno corale contro le dipendenze dalla droga 

AGI - La tragedia delle dipendenze, delle vite distrutte dalla droga dalla presenza del crimine organizzato richiede un impegno che sia corale, costante e articolato. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo, fuori programma, alla sessione di apertura della VII Conferenza Nazionale sulle dipendenze.
È un impegno di grande importanza perché è un fronte di libertà", ha detto il Capo dello Stato, affinché "i giovani siano liberi e protagonisti". Mattarella ha voluto anche esprimere il suo "apprezzamento per l’organizzazione della conferenza e le modalità del suo svolgimento."
L'opera di preparazione ha consentito di "raccogliere esperienze, opinioni e riflessioni" rendendo possibile un lavoro "di importante e significativa ampiezza" sui "fronti inclusi nelle strategie di contrasto" perché di fronte ad una tragedia come quella delle dipendenze occorre agire con un "impegno consapevole, articolato, corale, costante nella determinazione", ha concluso il Capo dello Stato.
Meloni, "nessuno rimarrà solo contro le droghe"
All'evento in corso a Roma, al Congressi Auditorium della Tecnica, è intervenuta anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Droga e dipendenze non avranno l'ultima parola, nessuno rimarrà solo in questa battaglia perché ci sono sfide che definiscono ciò che siamo e ciò che vogliamo essere. Oggi confermiamo questo impegno solenne", ha sottolineato la premier.
"Portiamo in dote il rinnovato impegno dell'Italia contro il narcotraffico, impegno che vede l'Italia come eccellenza assoluta, non poche nazioni ricevono il nostro supporto sia in termini di soluzioni normative che in termine di collaborazione nelle indagini", le parole di Meloni.
"Poche settimane fa abbiamo deciso di promuovere con la Francia la nascita della coalizione europea contro le droghe. Un'altra iniziativa che vuole essere operativa, che si fonda su una delle principali intuizioni di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, e cioè quello strumento di indagine che noi riassumiamo nelle parole 'follow the money': se vuoi combattere un'organizzazione criminale, devi seguire i soldi", ha rilevato in un altro passaggio del suo intervento.
Contro le droghe e le altre dipendenze "dal 2024 al 2025 l'investimento economico è raddoppiato, toccando quota 165 milioni di euro", risorse "decisive per sciogliere nodi che si trascinavano da molto tempo", i numeri citati dalla premier.