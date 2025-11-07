Mattarella riceve Abu Mazen, "l'Anp è un interlocutore fondamentale" 

AGI - "L'Autorità nazionale palestinese è un interlocutore assolutamente fondamentale per l'Italia e per la comunità internazionale in questo periodo in maniera particolarmente intensa. Benvenuto presidente". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale il presidente Palestinese Abu Mazen.
"Italia e Palestina legati da una grande amicizia"
"Benvenuto Presidente, è un vero piacere accoglierla al Quirinale e incontrarla, è sempre per la Repubblica Italiana un gran piacere averla qui a Roma, in questo momento è particolarmente importante poter dialogare con lei, confermando grande amicizia che lega Palestina e Italia", il saluto del capo dello Stato.
All'incontro era presente anche il sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Giorgio Silli.