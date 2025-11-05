Arriva il gelato alla buvette. Ma per gli onorevoli solo coppette

Tra pochi giorni gli onorevoli potranno gustare un buon gelato anche alla buvette di Montecitorio. Ma niente coni, soltanto coppette. Il regolamento della Camera dei deputati prevede che i cibi acquistati al bar che si trova in transatlantico, di fronte all'aula, possano essere consumati esclusivamente sul posto. Per questa ragione la buvette mette a disposizione degli inquilini del Palazzo panini, pizzette, supplì, cornetti, tutti cibi rapidi da mangiare. Coni e coppette (confezionati) potevano essere acquistati, finora, solo nel bar dei dipendenti, al piano terra. Ma ora le cose cambieranno. Con due prescrizioni però: la quantità di gelato sarà minore rispetto a quella dei bar fuori dal Parlamento per renderne più veloce il consumo e saranno usate soltanto le coppette, più pratiche rispetto ai coni. Il gelato sarà artigianale.
Chissà se torneranno anche le mandorle salate sul banco e le bottiglie di champagne sugli scaffali scomparse da quando i 5 Stelle fecero il loro ingresso in Parlamento, nel 2013. All'epoca erano accusati di essere 'simboli della casta'. Ma il gelato non rischia un destino simile, è un orgoglio made in Italy e politicamente trasversale.