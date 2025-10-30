FdI resta sopra 30% nei sondaggi, il centrodestra al 49%

AGI - Questa settimana la Supermedia conferma il periodo particolarmente positivo per il centrodestra, con FdI nettamente sopra il 30% e Forza Italia che dopo qualche mese torna a salire sopra il 9%, mettendo nuovamente un po' di 'luce' tra sé e la Lega (8,5%). Nel complesso, la coalizione di maggioranza vale il 49%, una quota toccata pochissime altre volte in questa legislatura, e sulla quale il 'campo largo' (Pd, M5s, Avs e Italia Viva) accusa oggi un distacco di oltre 4 punti (44,9%).
Questa, nel dettaglio, la Supermedia liste:
- FDI 30,5 (=)
- PD 21,8 (-0,5)
- M5S 12,2 (-0,2)
- Forza Italia 9,2 (+0,3)
- Lega 8,5 (=)
- Verdi/Sinistra 6,6 (=)
- Azione 3,3 (+0,2)
- Italia Viva 2,5 (-0,1)
- +Europa 1,8 (+0,2)
- Noi Moderati 0,8 (-0,1)
* non rilevato da Tecnè
Questa, invece, la Supermedia coalizioni 2022:
- Centrodestra 49,0 (+0,2)
- Centrosinistra 30,2 (-0,2)
- M5S 12,2 (-0,2)
- Terzo Polo 5,7 (+0,1)
- Altri 2,9 (+0,1)
NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (16 ottobre 2025)
NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 16 al 29 ottobre, è stata effettuata il giorno 30 ottobre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.
I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Eumetra (data di pubblicazione: 23 ottobre), Only Numbers (28 ottobre), SWG (20 e 27 ottobre), e Tecnè (17 e 24 ottobre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.