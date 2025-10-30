Audio Sangiuliano, Boccia indagata per interferenze illecite
Sequestrati gli audio di Sangiuliano, Boccia indagata per interferenze illecite

Il procedimento nasce da un'intervista rilasciata dall'imprenditrice
Sangiuliano, Boccia
Felice De Martino / AGF - Maria Rosaria Boccia
maria rosaria boccia antonio sangiuliano
AGI - I carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno sequestrato, nelle scorse ore, i messaggi e le registrazioni che Gennaro Sangiuliano ha inviato a Maria Rosaria Boccia indagata in relazione alla denuncia presentata dall'ex ministro della Cultura.

In questo fascicolo a Boccia è contestato il reato di interferenze illecite nella vita privata. Il procedimento nasce da un'intervista rilasciata dall'imprenditrice nella quale sarebbero stati diffusi gli audio di Sangiuliano su un quotidiano online.

Per Boccia i pm di Roma, nell'ambito dell'inchiesta principale, hanno chiesto il rinvio a giudizio per le accuse di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum nell'ambito dell'organizzazione di alcuni eventi.

