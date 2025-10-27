I comuni scendono in piazza contro i tagli contenuti in Manovra

AGI - "Le scelte compiute dal governo Meloni negli anni precedenti prevedono, nel 2026, per i Comuni un incremento dei tagli pari al 130% delle entrate correnti che garantiscono stipendi e servizi, e un taglio del 90% degli investimenti previsti per legge. Un vero e proprio bollettino di guerra, catastrofico, che ha come vittime gli enti locali e i servizi ai cittadini". Lo affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di AVS.
"Ma non è finito il disastro compiuto dalla destra: infatti i Comuni inizieranno il nuovo anno con un indebitamento per pagamenti su spese obbligatorie di competenza dello Stato pari ad almeno un miliardo e 800 milioni di euro. E non è tutto: la proposta di legge di bilancio per il 2026 non risolve nessuno di questi problemi, ma trasforma i Comuni in un bancomat per coprire con l'incremento della tassa di soggiorno spese dello Stato. Insomma, le scelte del governo Meloni sono assolutamente inaccettabili. È per questo che faremo una dura opposizione in Parlamento e nel Paese. Per questo, mercoledì 19 novembre, chiameremo in piazza a Roma sindaci e consiglieri comunali per dire no ai tagli agli enti locali e per chiedere risorse per garantire diritti e rispondere ai bisogni dei cittadini", concludono.