Fiano contestato alla Ca' Foscari": Fuori i sionisti dall'università", 

AGI - "Doveva essere un dialogo per la pace a sostegno di un percorso tra i due popoli, tra Antonio Calo' presidente di Ve.Ri.Pa. e Emanuele Fiano presidente di Sinistra per Israele - Due Popoli, Due Stati, e invece gruppi della sinistra giovanile hanno impedito al presidente di Sinistra per Israele - Due Popoli Due Stati di parlare, al grido incessante: 'fuori i sionisti dall'universita''. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza politica a danno proprio di chi da sempre e' impegnato per la pace e la risoluzione del conflitto in Medioriente". Lo riferisce una nota dell'ufficio stampa di Sinistra per Israele - Due Popoli Due Stati, riportando quanto avvenuto a Ca' Foscari.
"Sono scioccato da quanto accaduto. Impedire a una persona di parlare e' fascismo. L'ultima volta che hanno espulso un Fiano da un luogo di studio e' stato nel '38, con mio padre". Emanuele Fiano, presidente di 'Sinistra per Israele - Due Popoli due Stati', parla cosi' dei fatti di Ca' Foscari, a Venezia, dove gli e' stato impedito di parlare "da un gruppo della sedicente sinistra giovanile" nel corso di una iniziativa organizzata dall'Associazione Futura. "Noi eravamo li' a parlare di pace tra due popoli, di ingiustizie, di dolori, di violenza e di pace. Chi non vuol sentire parlare di queste cose - aggiunge l'ex parlamentare - la pace non la vuole".
"Esprimo la mia solidarieta' a Emanuele Fiano per il grave episodio di intolleranza avvenuto all'Universita' Ca' Foscari di Venezia. Il confronto e il dialogo sono le basi della democrazia, e le universita' devono restare spazi aperti, liberi e rispettosi delle idee di tutti. Ogni forma di antisemitismo e violenza deve essere respinta con fermezza da tutte le forze politiche e sociali". Cosi' il senatore Pd Marco Meloni.