M5s, Conte rieletto presidente con 53.353 sì

AGI - Giuseppe Conte è proclamato presidente del Movimento 5 stelle. Alle ore 18 di domenica si sono concluse le votazioni degli iscritti. Al quesito "sei favorevole alla elezione di Giuseppe Conte quale presidente dell'associazione Movimento 5 stelle?" hanno votato sì 53.353 elettori e hanno votato no 6.367 elettori su 59.7202.
"Grazie a tutta la comunità del Movimento 5 Stelle, grazie a tutti voi per il sostegno, per la forza e il coraggio che continuate a darmi ogni giorno per affrontare insieme ogni battaglia. Ci impegneremo ancor di più per fare sempre meglio. Avanti, tutti insieme, a testa alta. Sempre dalla parte giusta!". Lo scrive sui social Giuseppe Conte, riferendosi al voto degli iscritti che lo hanno proclamato presidente M5s.