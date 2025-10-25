Acquaroli svela la nuova giunta delle Marche: “Una squadra che darà soddisfazioni”

AGI - "È una bella squadra, che ci darà tante soddisfazioni: giovane e soprattutto una squadra che dovrà dare continuità a un lavoro già impostato". Così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, presentando oggi il nuovo esecutivo che, per la seconda legislatura consecutiva, sarà sostenuto da una maggioranza di centrodestra.
Sulle difficoltà che si sono registrate per arrivare a trovare l'equilibrio definitivo, Acquaroli ha spiegato che "è stato un dibattito che si è acceso soprattutto nelle ultime ore, perché la stragrande maggioranza delle questioni erano già state risolte, poi si arriva alla fine per cercare di dare maggiore equilibrio sia alla squadra di giunta che a tutte quelle che sono anche le vicende di natura politica, come è giusto che sia".
Rispetto ai criteri con cui sono stati chiamati gli assessori e affidate loro le deleghe, il governatore ha spiegato di "aver messo in campo le potenzialità a disposizione" e di aver recuperato "le capacità politiche che ognuno di questi elementi che siederanno in giunta hanno espresso sul territorio, oltre figure che hanno avuto già un'esperienza importante e che hanno dimostrato anche durante queste elezioni di avere un grande riconoscimento".
L'esecutivo e nomi chiave
Solo ieri sera sono state sciolte le ultime riserve, dopo oltre tre settimane di trattative anche molto tese, passate più volte anche per Roma, con l'obiettivo di trovare un equilibrio tra i partiti della coalizione. Sarà un esecutivo in due tempi, perché si partirà con sei assessori: tre a Fratelli d'Italia, uno a testa a Forza Italia, Lega e Marchigiani per Acquaroli, lista civica molto vicina al partito di Meloni; una volta modificato lo statuto regionale, presumibilmente entro la prossima primavera, si salirà a otto con un nome in più per FdI e Lega.
Acquaroli ha tenuto al momento per sé, tra le altre, le deleghe alla Ricostruzione post sisma e al Turismo, mentre gli assessorati più pesanti sono stati affidati a Francesca Pantaleoni (FdI), che avrà in mano il Bilancio, Giacomo Bugaro (FdI) responsabile delle Politiche economiche e della Zes, e Paolo Calcinaro (Marchigiani per Acquaroli), il più votato in tutte le Marche, che avrà in carico la Sanità; Tiziano Consoli (Forza Italia) sarà assessore al Lavoro e all'Ambiente, alla Lega è andata la delega all'Agricoltura, oggetto di un lungo braccio di ferro con FdI, affidata a Enrico Rossi, che sarà anche vicepresidente della Regione.
L'unico assessore della giunta uscente ad essere stato confermato è Francesco Baldelli (FdI), che ha ottenuto nuovamente la delega alle Infrastrutture e avrà anche quelle ai Lavori Pubblici e ai Trasporti. Nella nuova giunta ci sarà anche un sottosegretario: Silvia Luconi (Fdi), candidata al ruolo di assessore quando l'esecutivo salirà a 8 (e dovrebbe esserci un posto anche per il leghista Renzo Marinelli), ma occupandosi sin da subito di Turismo e Commercio. Gianluca Pasqui (Forza Italia) sarà il nuovo presidente del consiglio regionale: la nomina arriverà lunedì, in occasione della prima assemblea della 12esima legislatura.