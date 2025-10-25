Puglia: alla corsa alla presidenza si aggiunge Ada Donno

AGI - Ada Donno è ufficialmente la quarta candidata alla presidenza della Regione Puglia. La sua lista Puglia pacifista popolare, che racchiude il Partito comunista italiano, Potere al popolo e Risorgimento socialista, è stata presentata in Corte d'Appello a Bari. "È l'unica donna candidata presidente in tutte le circoscrizioni, e mi consenta di dire che è una tra le figure più pulite che si espone in questa campagna elettorale", dice Franco De Mario, segretario regionale del Pci.
"Questa è la regione che ha il più alto tasso di povertà di famiglia, questa - aggiunge - è la regione che ha il più alto tasso di privatizzazione di sanità, questa è la regione che ha uno dei tassi di evasione scolastica più elevati d'Italia. Quindi occorre intervenire sui problemi della democrazia e dell'istruzione, della sanità, della convivenza civile per avere già un programma di lavoro per i prossimi cinque anni". E poi c'è la questione dell'ex Ilva: "Taranto non può essere ridotta a una dimensione locale e neppure regionale, ma deve essere nazionale e internazionale. L'Italia ha bisogno di un comparto siderurgico e però c'è anche il problema della salute dei lavoratori e dei cittadini che è un valore addirittura prioritario rispetto a quello della produzione. L'unico ente che può fare questo da un punto di vista economico, da un punto di vista politico, è uno Stato democratico", sostiene Gaetano Colantuono di Risorgimento socialista.