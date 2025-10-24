Nei sondaggi FdI resta sopra il 30%, stabile il centrodestra

AGI - Nei giorni in cui cade il terzo anniversario dall'insediamento del governo Meloni, FdI si conferma sopra il 30%, crescendo di mezzo punto, mentre gli altri partiti di centrodestra sono stabili. Nel campo delle opposizioni, invece, si conferma la flessione per M5s (-0,7% in due settimane), solo parzialmente 'compensata' dalla lieve crescita di Pd e Avs. Anche Azione scende ancora, attestandosi in corrispondenza della soglia del 3%.
Questa, nel dettaglio, la Supermedia Liste:
- FDI 30,3 (+0,5)
- PD 22,2 (+0,3)
- M5S 12,5 (-0,7)
- Forza Italia 8,9 (-0,1)
- Lega 8,5 (=)
- Verdi/Sinistra 6,4 (+0,2)
- Azione 3,0 (-0,2)
- Italia Viva 2,5 (+0,1)
- +Europa 1,7 (-0,2)
- Noi Moderati 0,9 (-0,2)
*non rilevato da Demopolis e Tecnè
Questa, invece, la Supermedia coalizioni 2022:
- Centrodestra 48,7 (+0,2)
- Centrosinistra 30,3 (+0,3)
- M5S 12,5 (-0,7)
- Terzo Polo 5,5 (-0,1)
- Altri 3,0 (+0,4)
NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto al dato di due settimane fa (9 ottobre 2025)
NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal dall'8 al 22 ottobre, è stata effettuata il giorno 23 ottobre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.
I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 15 ottobre), EMG (17 ottobre), Eumetra (16 ottobre), Only Numbers (14 ottobre), SWG (13 e 20ottobre) e Tecnè (10 e 17 ottobre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.