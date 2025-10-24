Nei sondaggi FdI resta sopra il 30%, stabile il centrodestra
Nei sondaggi FdI resta sopra il 30%, stabile il centrodestra
Home>Politica

Nei sondaggi FdI resta sopra il 30%, stabile il centrodestra

Nel campo delle opposizioni si conferma la flessione per M5s, solo parzialmente 'compensata' dalla lieve crescita di Pd e Avs. Anche Azione scende ancora
Tajani, Meloni, Salvini
Francesco Fotia/ AGF - Tajani, Meloni, Salvini
Fdi Lega Forza Italia Pd M5s
di lettura

AGI - Nei giorni in cui cade il terzo anniversario dall'insediamento del governo Meloni, FdI si conferma sopra il 30%, crescendo di mezzo punto, mentre gli altri partiti di centrodestra sono stabili. Nel campo delle opposizioni, invece, si conferma la flessione per M5s (-0,7% in due settimane), solo parzialmente 'compensata' dalla lieve crescita di Pd e Avs. Anche Azione scende ancora, attestandosi in corrispondenza della soglia del 3%.

ADV

Questa, nel dettaglio, la Supermedia Liste:

ADV
  • FDI 30,3 (+0,5)
  • PD 22,2 (+0,3)
  • M5S 12,5 (-0,7)
  • Forza Italia 8,9 (-0,1)
  • Lega 8,5 (=)
  • Verdi/Sinistra 6,4 (+0,2)
  • Azione 3,0 (-0,2)
  • Italia Viva 2,5 (+0,1)
  • +Europa 1,7 (-0,2)
  • Noi Moderati 0,9 (-0,2)

*non rilevato da Demopolis e Tecnè

Questa, invece, la Supermedia coalizioni 2022:

  • Centrodestra 48,7 (+0,2)
  • Centrosinistra 30,3 (+0,3)
  • M5S 12,5 (-0,7)
  • Terzo Polo 5,5 (-0,1)
  • Altri 3,0 (+0,4)

NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto al dato di due settimane fa (9 ottobre 2025)

NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal dall'8 al 22 ottobre, è stata effettuata il giorno 23 ottobre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.

I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 15 ottobre), EMG (17 ottobre), Eumetra (16 ottobre), Only Numbers (14 ottobre), SWG (13 e 20ottobre) e Tecnè (10 e 17 ottobre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.

ADV