Mattarella in Belgio in visita dai Reali

Ad accoglierlo il Re dei Belgi Filippo I e Sua Maestà la Regina Mathilde
AGI - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato ricevuto dai Reali del Belgio nella prima giornata della visita di Stato a Bruxelles. Ad accoglierlo il Re dei Belgi Filippo I e Sua Maestà la Regina Mathilde. Successivamente il Capo dello Stato ha deposto una corona d'alloro al monumento a milite ignoto ed ha visitato il Parlamento federale.

