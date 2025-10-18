Schlein: "Con la destra democrazia in pericolo". Meloni: "Vergogna, diffondi falsità"
La segretaria Dem al congresso del Pse attacca il "governo di estrema destra". La presidente del Consiglio: "Siamo al puro delirio"
Festival dell’Economia - Meloni e Schlein a Trento
schlein meloni
di lettura

AGI - Scintille tra Schlein e Meloni. Dal palco del Pse ad Amsterdam la leader dem attacca la maggioranza. "In Italia c'è' una estrema destra al governo, guidato da Giorgia Meloni, che sta tagliando la spesa sanitaria, l'istruzione pubblica e sta bloccando le nostre proposte di salario minimo, in un Paese dove i salari sono i peggiori nella Ue. Stanno producendo solo propaganda, odio e polarizzazione. La settimana scorsa Meloni a Firenze ha detto che le opposizioni sono peggiori dei terroristi. Voglio solidarizzare con Sigfrido Ranucci a cui hanno messo una bomba sotto casa. La democrazia è a rischio e la libertà di stampa è a rischio quando l'estrema destra è al governo".

La reazione di Meloni

Immediata la risposta della premier. In un post su X, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni replica duramente: "Siamo al puro delirio. Vergogna, Elly Schlein, che vai in giro per il mondo a diffondere falsità e gettare ombre inaccettabili sulla Nazione che, da parlamentare della Repubblica italiana e leader di partito, dovresti rappresentare e aiutare".

