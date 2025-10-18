Appendino si dimette da vicepresidente dei 5 Stelle
La deputata lo ha comunicato durante il consiglio nazionale del Movimento
AGI - Chiara Appendino, ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di vicepresidente del Movimento 5 stelle. La decisione, secondo quanto si apprende, è stata comunicata durante il Consiglio nazionale del M5s, che si sta svolgendo in streaming. L'ex sindaca di Torino dopo i risultati elettorali in Toscana aveva chiesto un cambio di postura al Movimento rispetto al suo rapporto con il Pd.