FdI supera 'quota 30', al massimo dalle Europee. Bene Pd e Avs

AGI - Sta forse nel periodo di riferimento, cioè le due settimane successive alle Regionali nelle Marche, la spiegazione del dato piu' evidente della Supermedia di oggi, cioè la crescita di FdI al 30,5%, il miglior dato dalle Europee dello scorso anno. Anche Pd e Avs crescono un po', forse 'capitalizzando' la mobilitazione pro Gaza, mentre M5s perde quasi un punto (-0,8%). Nel complesso, quindi, si verifica un leggero rafforzamento del centrodestra rispetto alle forze di opposizione. Quanto invece ai partiti di centro, si segnala un 'avvicinamento' tra Iv e Azione.
Questa, nel dettaglio, la Supermedia liste:
- FDI 30,5 (+0,5)
- PD 22,3 (+0,3)
- M5S 12,4 (-0,8)
- Forza Italia 8,9 (=)
- Lega 8,5 (-0,1)
- Verdi/Sinistra 6,6 (+0,3)
- Azione 3,1 (-0,1)
- Italia Viva 2,6 (+0,2)
- +Europa 1,6 (-0,3)
- Noi Moderati 0,9 (-0,1)* (non rilevato da Demopolis, SWG e Tecnè)
Questa, invece, la Supermedia coalizioni 2022:
- Centrodestra 48,8 (+0,3)
- Centrosinistra 30,4 (+0,2)
- M5S 12,4 (-0,8)
- Terzo Polo 5,6 (+0,1)
- Altri 2,8 (+0,2)
NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (2 ottobre 2025) NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 2 al 15 ottobre, è stata effettuata il giorno 16 ottobre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 15 ottobre), Eumetra (9 ottobre), Noto (8 ottobre), Only Numbers (14 ottobre), SWG (6 e 13 ottobre), e Tecnè (3 e 10 ottobre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.