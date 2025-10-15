Zaia avverte il centrodestra: "Se sono un problema, vedrò di esserlo veramente"

AGI - "Ho detto e confermo che trovo strano che un governatore uscente che ha oltre il 70% del consenso tra i veneti, e non lo dico io, lo dite voi con i vostri sondaggi, si ritrovi, prima, ad avere negata la sua candidatura, dopo, negata una lista civica che potrebbe portare un sacco di consenso al centrodestra e, infine, negata anche la possibilità di mettere il nome sul simbolo. Ne prendo atto: se sono un problema, vedrò di crearlo veramente questo problema". L'ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia a poche ore dall'avvio ufficiale della campagna elettorale del candidato presidente scelto dal centrodestra, Alberto Stefani.
Fontana, "Zaia è fondamentale"
"Credo che Zaia sia fondamentale, in Veneto, ma non soltanto in Veneto, perché sicuramente ha dimostrato di essere un grande presidente di regione, ma anche un uomo politico di notevole spessore. Quindi penso che il partito debba avere bisogno di persone come Luca Zaia". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un evento a Milano organizzato da Arpa Lombardia rispondendo a una domanda sul possibile ruolo di Zaia nel sostegno al candidato veneto Alberto Stefani, in corsa per il centrodestra alle prossime elezioni regionali.
Quanto all'ipotesi del doppio partito sul modello tedesco Cdu-Csu, proposta proprio dall'uscente governatore del Veneto, "è una cosa sulla quale si può discutere - ha sostenuto Fontana - l'importante è che rimangano le nostre prerogative. Poi sulla strutturazione si valuterà. L'importante è che ogni territorio trovi nella Lega la propria tutela".