Aosta, vince l'alleanza autonomisti-Pd. Rocco sindaco per 15 voti 

Aosta, vince l'alleanza autonomisti-Pd. Rocco eletto sindaco per 15 voti
Il candidato sostenuto dal Pd e Unione Valdotaine ha superato al ballottaggio lo sfidante del centrodestra Giovanni Girardini
AGI - Raffaele Rocco è il nuovo sindaco di Aosta. Al ballottaggio che si è svolto ieri, domenica 12 ottobre, Rocco ha ottenuto 6.420 voti pari al 50,06%.
Appena 15 voti in più rispetto allo sfidante di centrodestra Giovanni Girardini (6.405), sostenuto da Forza Italia, Lega, Reinassance Valdotaine e Fratelli d'Italia.
La coalizione a sostegno di Rocco comprende Pd, Unione Valdotaine, Per l'Autonomia, Rev e Stella Alpina Valle d'Aosta.