Toscana, exit poll: Eugenio Giani in netto vantaggio 

AGI - Seggi chiusi in Toscana dove si è votato fino alle 15 per eleggere il presidente della Regione tra i tre candidati: Eugenio Giani (centrosinistra), Alessandro Tomasi (centrodestra) e Antonella Bundu (Toscana Rossa).
Eugenio Giani tra il 52 e il 56%, Alessandro Tomasi tra il 39 e il 43%, Antonella Bundo tra il 4 e il 6%. È questo il primo exit-poll, con una copertura campione all'81%, del Consorzio Opinio Italia per Rai sull'elezione del nuovo presidente della Regione Toscana. Il presidente uscente, candidato del campo largo, è saldamente in testa e abbondantemente sopra la soglia di sbarramento al 4%.
Prima proiezione Opinio Rai: Giani al 54,6%, Tomasi al 40,6%
Eugenio Giani al 54,6%, Alessando Tomasi al 40,6%, Antonella Bandu al 4,8%. Sono questi i dati della prima proiezione, campione del 6%, del Consorzio Opinio Italia per Rai per l'elezione del nuovo presidente della Regione Toscana.
Il Pd primo partito
Il Pd al 36.75 è il primo partito in Toscana, seguito da Fratelli d'italia al 26.49, la lista Eugenio Giani Presidente raggiunge il 7.44; Forza Italia Udc Tomasi il 7.38; Alleanza Verdi E Sinistra è al 5.55; Lega Toscana per Salvini 4.72; il Movimento 5 Stelle si ferma al 4.36; Toscana Rossa al 3.94.
Affluenza in calo di 15 punti rispetto al 2020
È del 47,73% l'affluenza definitiva alle elezioni regionali in Toscana, per il nuovo presidente della Giunta e per il nuovo Consiglio. Il dato è in calo di circa 15 punti percentuali, considerato che il 20 e 21 settembre 2020 aveva votato il 62,60%.
I tre candidati
Eugenio Giani 'Governatore uscentè, è il candidato del centrosinistra ed è sostenuto dal cosiddetto campo largo: Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e la lista civica 'Eugenio Giani Presidente - Casa Riformista'. Giani fu eletto presidente della Regione Toscana nel 2020, succedendo a Enrico Rossi.
Per il centrodestra si presenta Alessandro Tomasi, attuale sindaco di Pistoia, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e la lista civica "È Ora! - Tomasi Presidente". Nel 2017 è stato eletto sindaco di Pistoia e rieletto poi nel 2022 al primo turno, è coordinatore regionale di Fratelli d'Italia.
La terza candidata è Antonella Bundu con la lista di sinistra Toscana Rossa, che tiene insieme Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Possibile. Bundu, nel corso della sua carriera politica, è stata consigliera comunale e si è candidata a sindaca di Firenze nel 2019.
In caso di ballottaggio
Si vota con la possibilità di un turno di ballottaggio, da svolgersi a distanza di due settimane: tra le Regioni la Toscana è l'unica che lo prevede. Ma a differenza della regola che riguarda le elezioni comunali, dove la soglia sotto cui si ricorre al ballottaggio è il 50 per cento più uno dei votanti, nel caso delle regionali toscane l'eventualità si concretizzerà solo se nessun candidato presidente raccoglierà almeno il 40 per cento dei voti validi. La possibilità di un turno suppletivo è stata introdotta nel 2015. Il ballottaggio si presentano i due candidati più votati.