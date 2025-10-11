Schlein: "Impegnati a consolidare campo largo. Meloni abbassi i toni"

AGI - "Abbiamo vinto bene le ultime elezioni amministrative in due tornate, abbiamo vinto in diverse regioni. Ricordo che le uniche regioni che si sono spostate da un governo di centrodestra a uno di centrosinistra sono regioni che abbiamo vinto noi, l'Umbria e la Sardegna. Siamo ancora impegnati assolutamente a consolidare questa nostra alleanza perché è la prima volta da 20 anni che la coalizione progressista si riunisce in tutte le regioni che vanno al voto. Andiamo avanti e i risultati parleranno". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, rispondendo a una domanda sul campo largo a margine del congresso di Area Democratica per la Giustizia, in corso a Genova.
La segretaria dem risponde poi a distanza a Giorgia Meloni. "L'opposizione accusata di terrorismo... io invito la presidente del Consiglio ad abbassare i toni, non si è mai visto un presidente del Consiglio accusare di terrorismo l'opposizione", ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo al congresso di Area Democratica per la Giustizia, in corso a Genova, riferendosi alle parole pronunciate dalla premier Meloni al comizio di venerdì a Firenze.
"Io vorrei fare un invito alla presidente del Consiglio e al governo ad abbassare i toni, perché abbiamo sentito ieri delle parole che in una democrazia non si sono mai sentite, non si è mai sentito in una democrazia che la presidente del Consiglio desse dei terroristi alle opposizioni. Io invito veramente tutti ad abbassare i toni", aveva detto la segretaria del Pd Schlein, anche parlando con i giornalisti a margine del congresso di Area Dg, poco prima di intervenire dal palco.