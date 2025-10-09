Corsa a tre per la carica di presidente della Toscana 

AGI - La Toscana torna alle urne domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025 per eleggere presidente della Giunta e i componenti del Consiglio regionale.
Tre i candidati in corsa per la presidenza:
- Eugenio Giani, governatore uscente, che si ricandida per il centrosinistra con l'appoggio del Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e la lista civica 'Eugenio Giani Presidente - Casa Riformista'. È stato eletto presidente della Regione Toscana nel 2020, succedendo a Enrico Rossi, durante il suo mandato ha messo in campo politiche focalizzate su sanità, strutture, rigenerazione urbana e sostegno alle comunità locali.
- Per il centrodestra c'e' Alessandro Tomasi, attuale sindaco di Pistoia, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e la lista civica "E' Ora! - Tomasi Presidente". Nel 2017 è stato eletto sindaco di Pistoia e rieletto poi nel 2022 al primo turno, è coordinatore regionale di Fratelli d'Italia.
- La terza candidata e Antonella Bundu per la lista di sinistra Toscana Rossa (che tiene insieme Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Possibile) nel corso della sua carriera politica è stata consigliera comunale e si è candidata a sindaca di Firenze nel 2019.
Quando si vota
Si voterà domenica 12 ottobre dalle ore 7 alle 23 e lunedì 13 ottobre dalle ore 7 alle 15. L'eventuale turno di ballottaggio, qualora nessun candidato superasse la soglia del 40% dei consensi, si terrà domenica 26 e lunedì 27 ottobre, sempre con doppia giornata di voto. La legge elettorale toscana prevede che il candidato che supera il 40% venga eletto presidente senza ballottaggio. È ammesso anche il voto disgiunto, ovvero la possibilità di votare per un candidato e per una lista non collegata. Con la stessa scheda si elegge anche il Consiglio regionale.