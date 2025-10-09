La destra sceglie il candidato in Puglia: è Luigi Lobuono

AGI - È ufficiale: Luigi Lobuono sarà il candidato presidente della Regione Puglia per la coalizione di centrodestra alle elezioni del 23 e 24 novembre. A 45 giorni dal voto, l'imprenditore barese torna in campo, vent'anni dopo la storica sfida con Michele Emiliano per la guida del Comune di Bari. Sarà lui a contrapporsi al rappresentante del centrosinistra Antonio Decaro.
Chi è Luigi Lobuono
Lobuono, classe 1955, appartiene a una famiglia di imprenditori, attiva nella distribuzione dei giornali e negli anni Duemila con partecipazioni nel quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno". Sotto il simbolo del Polo delle Libertà, impostò la campagna su temi ambientali e di rigenerazione urbana, proponendo "un ambiente migliore" come priorità per Bari. Lobuono si fermò allora al 41,05% contro un Emiliano neofita della politica.
"Immaginavo dei numeri importanti per il candidato del centrosinistra, ma pensavo si sarebbe arrivati a uno scarto minimo, quasi a un pareggio - disse allora ai cronisti -. Le cose, ovviamente, bisognerà analizzarle con i dati reali, esaminando anche i voti di lista".
La candidatura del 2004 fu il risultato di una lunga e tormentata trattativa nel centrodestra. All'inizio il favorito era Salvatore Tatarella, coordinatore regionale di Alleanza nazionale e dato in vantaggio dai sondaggi. Ma alla fine prevalse la linea di chi appoggiava Lobuono.
L'allora premier Silvio Berlusconi, seppur perplesso, alla fine cedette. Le elezioni amministrative furono difficili anche dal punto di vista degli scontri un pò in tutta Italia. A una settimana dal voto amministrativo ed europeo, il comitato elettorale di Lobuono fu vandalizzato: cassetti svuotati e 15 computer sequestrati. Episodi analoghi si verificarono nella stessa notte anche a Padova e Cagliari.
Durante la presidenza Lobuono, la Fiera del Levante contava oltre 4.000 espositori e un milione e mezzo di visitatori. "La Fiera è un cantiere vivo per tutto l'anno - sostenne allora - vogliamo consolidare la nostra posizione nel mercato del Sud e del Mediterraneo, guardando con decisione ai Balcani". Oggi, come allora, Luigi Lobuono accetta la sfida a ridosso della scadenza elettorale. L'annuncio ufficiale è arrivato nelle scorse ore, tra gli altri, dal coordinatore regionale di Forza Italia, Mauro D'Attis, che ha confermato il nome dell'imprenditore barese come candidato unitario del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia.
"Lobuono è un imprenditore generosamente a servizio della Puglia - ha commentato D'Attis -. Un amico, un signore e un uomo delle istituzioni dall'etica cristallina che saprà attrarre anche oltre i partiti". Il segretario regionale di Forza Italia ha aggiunto che "la coalizione ha oggi le idee e la motivazione per raccontare alla Puglia una visione alternativa di futuro", sottolineando che da questo momento "comincia la campagna elettorale del centrodestra unito". Lobuono ha accolto la designazione parlando di "un grande onore" e di "una responsabilità che affronto con orgoglio e fiducia".
"Ringrazio i dirigenti nazionali e i segretari regionali dei partiti che mi hanno accordato la loro stima - ha detto -. Con il sostegno dei pugliesi daremo un futuro diverso alla nostra amata regione. Sono motivato e concentrato, pronto a battermi in una competizione tutt'altro che scontata, che mi stimola a dare tutto me stesso".