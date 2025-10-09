Barachini: "Pronta una nuova legge con il reato di deep fake"

AGI - "Dire ai cittadini che quello che vedono e ascoltano è reale, è vero, è attendibile e fondamentale. Questo è un momento nel quale, grazie alla tecnologia, grazie agli algoritmi, molto spesso i cittadini sono confusi, a volte perdono di fiducia. Se perdono di fiducia, poi perdono anche la capacita' critica e la capacita' democratica, anche di partecipare alla vita politica e questo non lo dobbiamo consentire". A dirlo è il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'Editoria, Alberto Barachini, durante un appuntamento elettorale a palazzo Panciatichi.
"Noi - spiega Barachini - abbiamo introdotto una commissione per lo studio dell'integrità artificiale in ambito editoriale, presieduta da uno straordinario frate francescano che è padre Paolo Benanti. Con questa commissione abbiamo fatto delle proposte legislative. C'è una legge sull'Ia che entrera' in vigore domani: questa legge protegge il diritto d'autore, quindi il copyright che è la base economica del sistema editoriale, ma soprattutto introduce una novità internazionale, il reato di deep fake". Si tratta, sottolinea Barachini, di "una novita' che abbiamo introdotto in Italia per primi, il reato è punibile da uno a cinque anni di reclusione per coloro che tramite gli strumenti di Ia modificano un contenuto e quindi mistificano la realtà tradendo la fiducia dei cittadini".