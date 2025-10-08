Mattarella riceve le Nazionali di Volley: "Siete state e siete stati formidabili"

AGI - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale le nazionali di pallavolo femminile maschile vincitrici dei rispettivi Campionati del Mondo.
Nel corso dell'incontro sono intervenuti il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Luciano Buonfiglio, il Presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi, l'allenatore della Nazionale italiana femminile, Julio Velasco, l'allenatore della Nazionale italiana maschile, Ferdinando De Giorgi, il Capitano della squadra femminile, Anna Danesi, e il Vice Capitano della squadra maschile, Simone Anzani.
"Siete state e siete stati formidabili. Complimenti. Siete stati seguiti in maniera appassionata dal nostro Paese". Ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle due Nazionali di Volley. "Vi ho seguito, è stato un percorso difficile", ha detto il presidente della Repubblica che ha ringraziato i due allenatori Velasco e De Giorgi: "Ho ammirato la vostra serenità nel trasmettere suggerimenti efficaci".
"Voglio sottolineare un aspetto: la pressione, i sacrifici, il prezzo che si paga affiancato dalla passione. Questo è la base dei successi...- ha proseguito il Capo dello Stato - avete incoraggiato tante ragazze e lo sport a dedicarsi alla pallavolo. È un contributo importante per il nostro Paese", ha detto il presidente della Repubblica. "Avete esortato bambine e bambini" alla pallavolo, "questo contribuisce molto al benessere della nostra società. Questo esprime una fiducia nei giovani".
"Si sottovalutano i sacrifici, le difficoltà, le rinunce, la pressione che si avverte. È un prezzo che si paga, un sacrificio alto che è accompagnato dalla passione".
"Ho applaudito Velasco, quando alcuni giorni fa si è scagliato contro la mia generazione, o anche quella successiva, che critica sempre i giovani - ha concluso - Sono perfettamente d'accordo, sta venendo su una generazione eccezionale".
Velasco, lo sport è condivisione nella diversità
"Per noi è un grande onore essere qui. È tutta l'Italia che ci riceve" perché "lei rappresenta tutta l'Italia. Lo sport puo' dire la sua per la condivisione nella diversità" e affinché vengano sempre accettate "le idee degli altri". Lo dice Julio Velasco, allenatore della nazionale femminile di pallavolo che insieme a quella maschile sono state ricevute al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella dopo le vittorie ai Mondiali.
"Noi abbiamo molta diversità ma una diversità che riesce a lavorare insieme. La vittoria è fare il massimo possibile, non sempre possiamo vincere. Il Mondiale è stato difficilissimo, queste ragazze non hanno mai mollato. Io sono in Italia dal 1983 e mi sono innamorato di questo Paese", ha raccontato Velasco.
"Abbiamo giocatrici di diverse regioni d'Italia" e che in qualche modo provengono da diversi Paesi del mondo, "è la nuova società in Italia e in Europa, nessuno deve giustificarsi, hanno difeso il Paese e portato l'Italia in alto. Non è stato difficile mettere insieme tante individualità - ha aggiunto -. Non è stato difficile, rappresentano un movimento straordinario. Noi siamo la punta di un iceberg di un movimento straordinario. Speriamo di difendere in futuro questa vittoria", ha concluso Velasco, "la voglia c'è. Dobbiamo fare come se avessimo perso".
De Giorgi a Mattarella, lei è il nostro motivatore
"Lei e' il nostro motivatore. Per noi e' una giornata storica. Questa nazionale riflette l'Italia. L'ultima volta che ci siamo visti ho confidato che il nostro inno era 'Noi Italia'. Questa volta nella semifinale e nella finale il motto e' stato 'divertirsi, lottare e resistere'". Lo ha detto Ferdinando De Giorgi, detto Fefe', allenatore della squadra maschile di pallavolo, rivolgendosi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l'incontro al Quirinale dopo la vittoria dei Mondiali.