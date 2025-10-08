I Pro Pal ancora in corteo a Roma. Piantedosi: "Al vaglio nuove misure per la sicurezza" 

AGI - Mentre Roma si prepara a un nuovo corteo Pro Palestina, previsto in serata, a quattro giorni dalla mega mobilitazione di sabato scorso, il governo studia nuove possibili misure per prevenire disordini e garantire la sicurezza dei cittadini durante le manifestazioni di piazza.
Piantedosi, "Non si possono vandalizzare impunemente le città"
"Non deve in alcun modo passare l'idea che si possano vandalizzare impunemente le nostre città, danneggiando la proprietà pubblica e privata e mettendo in pericolo l'incolumità dei cittadini", dice il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in Aula alla Camera per il question time per poi sottolineare come "del resto, appare evidente come i disordini dei giorni scorsi avessero ben poco a che fare con le sorti del popolo palestinese".
Il titolare del Viminale assicura quindi che "anche grazie ai più recenti strumenti normativi" il governo "continuerà a garantire l'incolumità dei cittadini e la piena libertà di riunirsi e manifestare pacificamente le proprie idee, senza rinunciare a valutare ogni altra misura in grado di migliorare ulteriormente la cornice di sicurezza in occasione delle manifestazioni di piazza".
Il corteo pro Pal partirà dal Colosseo
Intanto dopo la manifestazione di sabato scorso che ha 'invaso' la Capitale è previsto in serata un nuovo corteo promosso dalle realtà pro Palestina. I numeri dei partecipanti non saranno così imponenti ma l'attenzione delle forze dell'ordine rimane alta.
Secondo quanto annunciato dagli organizzatori si partirà alle 18.30 dal Colosseo per arrivare (intorno alle 21) a Piramide. Il corteo percorrerà via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, piazza Albania, viale delle Piramide Cestia, piazza di Porta San Paolo fino a piazzale Ostiense.