Meloni: "La proposta del piano di pace degli Usa apre più di uno spiraglio"

AGI - "Io penso che la proposta del piano di pace degli Usa apre più di uno spiraglio. È una proposta molto articolata". Lo dice la premier Giorgia Meloni a 'Cinque minuti' su Raiuno parlando della situazione in Medio Oriente. "È un piano sul quale c'è stata una convergenza totale. È un percorso molto fragile, bisogna lavorarci con forza. L'Italia c'è", ha sottolineato la premier. "Mi sarebbe piaciuto che il Parlamento votasse all'unanimità", ha detto la premier.
Meloni: io denunciata a Cpi per concorso in genocidio
"Io, il ministro Crosetto, il ministro Tajani e credo l'amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani siamo stati denunciati alla Corte Penale Internazionale per concorso in genocidio. Credo che non esista un altro caso al mondo e nella storia di una denuncia del genere". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni parlando a 'Porta a porta'.
"L'Italia non ha autorizzato nuovi invii di armi a Israele dopo il 7 ottobre, siamo fra le nazioni europee che hanno avuto la posizione più rigida. La Francia ha fatto questa scelta un anno dopo di noi, la Germania questo agosto, la Gran Bretagna ha bloccato 30 forniture su 350. Noi abbiamo tenuto la posizione più rigida e veniamo accusati di cose che non abbiamo fatto con toni surreali da chi ha responsabilità di classe dirigente in questa nazione".
Meloni, tesi infiltrati a manifestazione è riduttiva
"Le violenze erano già organizzate" anche se non dagli organizzatori del corteo. Ed ancora: "Sono rimasta scioccata che nella manifestazione uno degli striscioni di testa inneggiava al terrore. A chi inneggia il terrorismo gli si permette di stare in testa al corteo: forse la tesi dei semplici infiltrati è un po' riduttiva". Ha sottolineato la premier Giorgia Meloni, parlando delle manifestazioni e degli incidenti avvenuti in piazza.
"Faccio un richiamo alla responsabilità", ha detto la premier, parlando anche della Flotilla. "Non serve mettersi in pericolo e dare un alibi a chi la pace non la vuole", afferma la premier, "c'è il rischio che diventi tutto strumentale".
"Sullo sciopero non sono stata dura, ho solo detto che è stato pretestuoso". Lo spiegato la premier Giorgia Meloni riferendosi allo sciopero generale per Gaza.