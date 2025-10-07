Le tagliatelle contro i dazi. Il Senato diventa teatro della ribellione Made in Italy
Le tagliatelle contro i dazi. Il Senato diventa teatro della ribellione Made in Italy

Promotore dell'iniziativa Pier Ferdinando Casini diventato socio onorario dei 12 Apostoli, l'associazione che ha l'obiettivo di valorizzare la gastronomia bolognese
Marvin Ceccato
AGI - Parte dal Senato "il grido di ribellione" delle tagliatelle, capofila oggi a Palazzo Madama della categoria 'Pasta' nella protesta contro i dazi Usa che potrebbero cadere sulla testa delle aziende italiane. Al ristorante del Senato, infatti, è stata proprio la tagliatella, con il suo tipico ragù, a farla oggi da padrone.

Promotore dell'iniziativa un bolognese doc come Pier Ferdinando Casini, diventato socio onorario dei 12 Apostoli, l'associazione nata il 6 giugno del 2003 da dodici persone (appunto) di estrazione diversa - imprenditori, dirigenti, ricercatori - che si sono poste l'obiettivo di valorizzare una delle eccellenze del Made in Italy, la gastronomia bolognese, con tanto di attestazione De.Co. (Denominazione Comunale) per il piatto che deve i suoi natali alla città della Torre degli Asinelli.

Larga 8 millimetri da cotta, e sette da cruda, la tagliatella nasce da una sfoglia che, per quattro persone, ha bisogno 400 grammi di farina doppio zero, 4 uova medie, una presa di sale. Ingredienti che si trovano praticamente in ogni casa. Ma qui viene il bello: impastare - rigorosamente a mano dice la tradizione, ma la macchinetta oramai è sdoganata - 'tirare' la pasta al mattarello sul classico tagliere, lasciare riposare quanto basta, arrotolare la sfoglia e tagliarla come da misura depositata, per poi cuocerla e condirla a regola d'arte, come prevede la ricetta del ragù a sua volta depositata dalla delegazione bolognese all'Accademia italiana della cucina e custodita dal 17 ottobre 1982 alla Camera di commercio di Bologna.

E il sugo è un'opera d'arte da portare in cottura per almeno due ore. Ma quanto ci vuole per fare la pasta? Ebbene, al Senato sono approdati 15 kg di tagliatelle, rigorosamente fatte a mano in un intero giorno di lavoro per le braccia di due persone. Ed è cosi' che il menu del ristorante si è arricchito di un piatto DOC offerto a tutti. Seduti con Casini, gli altri bolognesi e i reggiani eletti a Palazzo Madama, 'in trasferta', dalla Camera, anche il bolognese Galeazzo Bignami, capogruppo FdI a Montecitorio. Fa capolino per un saluto anche Ignazio la Russa, tra un appuntamento istituzionale e l'altro, per rendere omaggio a un'eccellenza del Made in Italy.

Sullo sfondo, si diceva, la minaccia di maxi dazi sulla pasta italiana destinata all'export, con l'accusa di dumping (una scorretta pratica commerciale con la quale i produttori venderebbero la loro merce all'estero a un prezzo ribassato) contestata dalle aziende: "Ho visto che hanno fatto ricorso e fanno bene. L'accusa e' quella di dumping ma questo non e' vero, non c'è dumping. Ho visto che sono 4 euro per alcune centinaia di grammi di pasta, altro che dumping", dice La Russa, conversando con i giornalisti. "Oggi nel momento in cui i dazi si abbattono sulla pasta italiana dal Senato nasce un grido di ribellione", chiosa con una battuta Casini.

