Seggi chiusi in Calabria, exit poll: Occhiuto verso una netta vittoria

AGI - I primi exit-poll mostrano una netta vittoria di Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra, alle elezioni regionali in Calabria. Anche il secondo sondaggio del Consorzio Opinio Italia per Rai premia il candidato del centrodestra, e governatore uscente, nelle elezioni regionali calabresi, chiuse oggi alle 15. Occhiuto è dato, infatti, tra il 58,5% e il 62,5%, mentre il candidato del campo largo, Pasquale Tridico, tra il 36% e il 42%.
Al terzo candidato, Francesco Toscano, una percentuale tra lo 0,5% e il 2,5%. Il campione dell'exit-poll del Consorzio Opinio Italia per Rai ha una copertura del 98%
Affluenza definitiva al 43,1%
Alla chiusura dei seggi, alle ore 15, l'affluenza definitiva per le elezioni regionali in Calabria si è attestata al 43,14%. Il dato, sul sito Eligendo del Ministero dell'Interno, si riferisce a tutte le 2.406 sezioni delle tre circoscrizioni elettorali. Rispetto alla precedente tornata elettorale, quattro anni fa, il dato e' in calo di poco più di un punto percentuale: nel 2021 aveva votato infatti il 44,36%.
La provincia in cui si è votato di più' e' quella di Catanzaro, quella in cui si è votato di meno Vibo Valentia. In merito al dato sull'affluenza (intorno al 44% da quattro tornate elettorali regionali consecutive), da più parti si ribadisce che nel numero complessivo degli aventi diritto al voto (circa 1,9 milioni) rientrano anche i cittadini calabresi iscritti nel registro Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) e quelli domiciliati in altre regioni per motivi di lavoro, studio o altro. Si tratta di oltre 400 mila persone (all'estero) e circa 200 mila (in altre regioni) che per votare dovrebbero recarsi nel proprio comune di residenza, poiché la legge elettorale regionale non consente il voto in un comune diverso.
Entusiasmo nel 'quartier generale' di Occhiuto
Applausi e grande entusiasmo al comitato Occhiuto dopo la lettura dei primi exit-poll che assegnano al presidente uscente, e ricandidato, un vantaggio di oltre 15 punti su Pasquale Tridico, candidato del centrosinistra e Movimento 5 stelle.
Roberto Occhiuto ancora non ha raggiunto la sala allestita per la stampa e gli ospiti e, probabilmente, lo farà quando saranno ufficializzati i primi dati reali.
Tajani "Si profila un grande successo"
Intanto il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, vice premier e ministro degli Esteri, è arrivato a Gizzeria, centro della costa tirrenica catanzarese dove si trova il quartier generale, per congratularsi direttamente con Occhiuto, tra l'altro suo vice nel coordinamento di Forza Italia.
"Se vengono confermati i dati degli exit poll, si profila un grande successo del presidente Occhiuto e di Forza Italia. Quindi per noi un grande successo, e si conferma il centrodestra come forza che raccoglie tanti consensi. E' chiaro che questo e' un voto per la Calabria, pero' evidentemente nulla di esterno ha influito sul voto dei calabresi", ha detto il segretario azzurro commentando il primi exit poll. "Aspettiamo i risultati, e' troppo presto. Aspettiamo che arrivino i risultati, poi ci vediamo e parliamo", ha poi aggiunto.
