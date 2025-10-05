"Video 'taroccato' di Meloni, Tajani e Sechi, Floridia si dimetta"

AGI - Per Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia Barbara Floridia deve lasciare la presidenza della commissione di Vigilanza della Rai, ma il Movimento 5 stelle fa muro attorno alla sua parlamentare e avverte: "Nessuno la tocchi". Continua la polemica dopo il video - gravemente manipolato, secondo il centrodestra - pubblicato sui social nei giorni scorsi dalla senatrice pentastellata, contro il direttore di Libero, Mario Sechi, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e la premier Giorgia Meloni, sulla vicenda Global Sumud Flotilla.
Il capogruppo di Forza Italia, Maurizio Gasparri, nel rinnovare la sua solidarietà al giornalista "vittima di manipolazioni disinformative da parte dei grillini", afferma che la presidente della commissione "ha agito in modo molto grave e ha rivendicato con Sechi una condotta temeraria, di fatto ammettendo condotte stupefacenti. Si pone quindi un problema serio. Chi fa cose assurde non può certo avere funzioni di 'vigilanza'. Penso che sia inevitabile - sottolinea - affrontare nelle sedi opportune la clamorosa incompatibilità di funzioni e comportamenti".
Barbara Floridia commenta le parole vergognose di Meloni, Tajani e Sechi sull'arresto degli attivisti della Flotilla... Ascoltate! pic.twitter.com/Idap0JbXOx— The Baseball Furies (@DavideR46325615) October 2, 2025
Sulla stessa linea si pone la Lega con la senatrice Elena Murelli e il deputato Stefano Candiani, componenti della commissione, che definiscono "irresponsabile" l'atteggiamento della presidente e ne chiedono le dimissioni. "Manipolare la realtà, come ha fatto la presidente di Vigilanza Rai Floridia, per scatenare la rabbia contro chi la pensa diversamente - dice Candiani - è gravissimo".
FdI, "Squallido attacco a Sechi, Floridia inadeguata"
"Lo squallido attacco al direttore Sechi è soltanto l'ultimo episodio che dimostra l'inadeguatezza di Barbara Floridia quale presidente della Commissione Vigilanza Rai. È grave che chi dovrebbe svolgere il ruolo di tutela, garanzia e vigilanza sul Servizio pubblico utilizzi un video con frasi decontestualizzate, dandolo in pasto alla ferocia dei social per acchiappare like e fomentare i follower contro un giornalista". Lo dichiarano i componenti di Fratelli d'Italia nella Commissione parlamentare di Vigilanza Rai.
"E poi una volta scoperta, anziché presentare le sue scuse, ha continuato - prosegue la nota - nel suo atteggiamento protervo. Un comportamento inaccettabile che si aggiunge a una lunga lista che danno la dimensione del fallimento della presidenza Floridia. A partire dallo stallo in cui versa la Commissione, dove la sua palese incapacità non ha consentito che si creassero le condizioni per l'elezione del presidente del Cda Rai. E adesso il vergognoso attacco al direttore Sechi, vera prova del nove per chi nutriva ancora qualche dubbio sulle capacità della presidente Floridia. È davvero grave che chi dovrebbe esercitare un ruolo di garanzia e tutelare per prima la liberta' di stampa, si scagli in questo modo contro un direttore di testata, reo di non pensarla allo stesso modo della Floridia".
M5s, assurda la richiesta del centrodestra
Dal fronte opposto, i capigruppo del Movimento 5 stelle al Senato e alla Camera, Stefano Patuanelli e Riccardo Ricciardi, definiscono "assurda" la richiesta di dimissioni. "Mentre la Commissione di Vigilanza Rai è bloccata da mesi per precise responsabilità della maggioranza, e la Rai vive una crisi di indipendenza senza precedenti, c'è chi osa chiedere le dimissioni della senatrice Floridia solo per aver detto la verità", scrivono in una nota. "Floridia ha avuto il coraggio di dire ciò che tanti pensano: non è un crimine difendere chi porta aiuti umanitari, il crimine è distorcere la verità per compiacere il potere", aggiungono. Una presa di posizione rilanciata dal partito anche sui social, con un post dal titolo 'Nessuno tocchi Barbara Floridia'. "Dimettersi da cosa, esattamente? Da una commissione che loro stessi tengono paralizzata da più di un anno? È una farsa, ma con un obiettivo chiarissimo: eliminare l'ultimo ostacolo sulla strada verso TeleMeloni. E lo fanno senza neppure un briciolo di vergogna".