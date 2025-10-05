"Israeliani discriminati". Scaraffia conferma le dimissioni da Ca' Foscari

AGI - "Non voglio collaborare con una università che fa un documento simile": Lucetta Scaraffia non fa nessuna marcia indietro sulla sua decisione di dimettersi dal comitato etico dell'università veneziana Ca' Foscari per il testo riguardante Israele approvato dall'ateneo. All'AGI conferma "ogni parola" della lettera che ha scritto e che è stata pubblicata da Il Foglio.
Le motivazioni delle dimissioni
"Ieri, giovedì 2 ottobre - aveva scritto Scaraffia - ho scelto di dimettermi dalla commissione etica di Ca' Foscari. Lo dico senza enfasi, ma con la consapevolezza che un gesto personale può servire a rendere visibile un problema più grande: l'abbandono dell'università al conformismo politico, il cedimento a logiche di discriminazione che nulla hanno a che fare con la libertà accademica. L'ateneo veneziano ha deciso non solo di sospendere i rapporti scientifici con enti e istituzioni israeliane, ma di estendere la misura a singoli docenti che non siano in grado di dimostrare di non appoggiare la politica del governo Netanyahu. È questa clausola a rendere il provvedimento intollerabile: la pretesa di chiedere a un professore di dichiarare la propria innocenza politica, di certificare il dissenso dal governo del proprio paese, somiglia a un dispositivo da regime totalitario. Non si giudicano più le ricerche, le competenze, la qualità del lavoro scientifico: si indaga l'ortodossia delle opinioni" ha spiegato Scaraffia.
Lettera di dimissioni di Lucetta Scaraffia dalla commissione etica di Ca' Foscari. pic.twitter.com/3IvPcVnxPZ— aldo (@codex_tweet) October 4, 2025
Le accuse di discriminazione
E aggiunge: "Non ho memoria di prese di posizione simili da parte di Ca' Foscari di fronte ad altre violazioni dei diritti umani: né dopo il 7 ottobre e i massacri di Hamas, né con le università russe dopo l'invasione dell'Ucraina, né con quelle cinesi per le persecuzioni degli uiguri, né con quelle iraniane dopo l'uccisione delle ragazze colpevoli solo di non portare il velo. Perché solo Israele? Perché solo gli ebrei? La risposta, purtroppo, è evidente. Qui non si tratta di una scelta di giustizia universale, ma di un'adesione parziale e ideologica, che si traduce in discriminazione. E se l'università, il luogo che per definizione dovrebbe proteggere il pensiero critico e plurale, accetta di piegarsi a questo meccanismo, allora diventa complice di una deriva che rischia di travolgere la stessa idea di sapere libero. Per questo ho lasciato la commissione etica. Non posso, non voglio, far parte di un'istituzione che in nome dell'etica pratica l'ingiustizia". "E non posso tacere", conclude Scaraffia, "davanti a un atto che, dietro la maschera dell'impegno politico, ripropone antiche forme di esclusione".
Solidarietà della ministra Bernini
"Le dimissioni della professoressa Lucetta Scaraffia dal comitato etico dell'Università Ca' Foscari di Venezia rappresentano una pessima notizia. Ho espresso alla professoressa la mia piena solidarietà e concreta vicinanza", afferma la ministra dell'Università e la Ricerca, Anna Maria Bernini.
"Insidioso precedente"
"Considero un preciso dovere del ministero che rappresento, delle istituzioni e di tutte le componenti della comunità accademica, impedire che quanto accaduto si ripeta o rappresenti un insidioso precedente - ha aggiunto la ministra -. Un Ateneo, per essere davvero libero, democratico e inclusivo, deve saper rispettare tutte le sensibilità e garantire un autentico pluralismo. Se la professoressa Scaraffia ha ritenuto necessario lasciare l'incarico, significa che la sua sensibilità non è stata adeguatamente rispettata. È un segnale preoccupante quando figure di grande competenza ed esperienza non si sentono a casa nei loro, nei nostri, atenei" ha concluso Bernini.