Ira del centrodestra sullo sciopero generale: spregiudicata strumentalizzazione politica

AGI - "La sanzione deve essere equiparata al danno che crei". L'ira di Matteo Salvini si abbatte sullo sciopero generale per Gaza. "Chi restituisce la giornata di lavoro al milione di italiani che oggi non potranno prendere il treno per uno sciopero dichiarato illegittimo? Ecco, lo organizza Landini e lo paghi Landini", dice il ministro dei Trasporti riferendosi alla decisione di ieri della Commissione di garanzia sugli scioperi.
Applicazione della legge e risarcimenti
"Noi applichiamo la legge. Il problema è il mancato preavviso", ha spiegato il presidente dell'organismo, Paola Bellocchi, intervistata dal Corriere della Sera. "Oggi solo sui treni rimarranno a piedi un milione di italiani" e "devono poter essere risarciti", aggiunge il vicepremier leghista che ieri in Cdm ha portato una proposta di revisione della legge del 1990, "chi oggi sciopera sa che va contro la legge e rischia sanzioni personali, sia come singolo che come organizzazione sindacale". "Le minacce contro Salvini nei cortei sono aberranti", insorge il centrodestra.
Reazioni del centrodestra e della premier Meloni
"Gli insulti, le scritte che citano Kirk, gli assalti alle sedi come successo in Campania o i disordini davanti al ministero e contro la Polizia sono una brutta pagina", si legge in una nota del partito di via Bellerio. Ieri durante il Consiglio dei ministri anche la premier Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, è tornata a parlare dello sciopero. Vorrei sapere quanto costerà, ha argomentato premettendo che spiegherà agli italiani il vero motivo, a suo dire, dell'iniziativa. Il convincimento è che il vero scopo dello sciopero è quello di dare una spallata all'esecutivo agitando le piazze.
"Non ci sono riusciti con le urne, ora ci provano in un altro modo", dice anche un ministro. "Temo che le finalità della manifestazione siano altre", afferma il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso. "Così diventa chiaro che lo scopo non è più alzare l'attenzione su Gaza", osserva un altro esponente del centrodestra. "Inaccettabili le minacce contro gli esponenti del governo da parte di troppi manifestanti", afferma il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri.
Critiche allo sciopero e a Landini
Lo sciopero è "frutto della scellerata e spregiudicata strumentalizzazione politica della sinistra ideologicamente armata, fomentata da un sindacato di irresponsabili a cui non interessa nulla di Gaza o delle sofferenze dei palestinesi ma solo di creare un danno all'Italia", dice il senatore di Fdi, Marco Lisei. "Landini ha reso la Cgil un centro sociale", attacca Ylenia Lucaselli.
"Landini sciopera e blocca le piazze in modo strumentale e lo sanno tutti che non si risolvono in questo modo i problemi", rincara la dose Arianna Meloni, capo della segreteria politica. "L'obiettivo è la rivolta sociale", osserva dalla Lega Simonetta Matone. "La Cgil svilisce la storia del sindacato", sottolinea Claudio Durigon.