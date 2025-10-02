Nei sondaggi bene il Centrodestra, segnali dal campo largo

AGI - Con l'edizione di oggi, la Supermedia torna a mostrare le variazioni su base quindicinale. Naturalmente è ancora presto per osservare un ipotetico 'effetto Marchè sui sondaggi, svolti in gran parte prima del voto amministrativo, ma i numeri mostrano comunque una lieve tendenza favorevole al centrodestra (48,5%), mentre tra le forze di opposizione flettono in modo particolare Avs e Azione (con un -0,4% per entrambe). Peraltro, un ipotetico 'campo largo', comprendente anche Italia Viva, raggiungerebbe il 45,8%, a meno di 3 punti dal centrodestra.
Questa la Supermedia liste:
- FDI 30,0 (+0,2)
- PD 22,0 (+0,2)
- M5S 13,2 (+0,2)
- Forza Italia 8,9 (+0,3)
- Lega 8,6 (+0,1)
- Verdi/Sinistra 6,3 (-0,4)
- Azione 3,2 (-0,4)
- Italia Viva 2,4 (+0,2)
- +Europa 1,9 (+0,1)
- Noi Moderati 1,0 (=)
*non rilevato da Demos, SWG e Tecnè
Questa, invece, la Supermedia coalizioni:
- Centrodestra 48,5 (+0,6)
- Centrosinistra 30,2 (-0,1)
- M5S 13,2 (+0,2)
- Terzo Polo 5,5 (-0,3)
- Altri 2,6 (-0,4)
NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (18 settembre 2025)
NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 18 settembre al 1 ottobre, è stata effettuata il giorno 2 ottobre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demos (data di pubblicazione: 21 settembre), Ixè (26 settembre), Noto (23 settembre), Only Numbers (30 settembre), SWG (22 e 29 settembre), 3 Tecnè (19, 24 e 26 settembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.