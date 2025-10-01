Meloni a Flotilla: "Insistere in questa fase è irresponsabile"

AGI - "Insistere in questa fase è irresponsabile". Mentre la Flotilla continua la navigazione verso Gaza, Giorgia Meloni si rivolge agli attivisti della missione umanitaria rinnovando l'invito a fermarsi e ricordando l'appello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
"La Spagna sta facendo come l'Italia", sostiene la presidente del Consiglio. "La cosa importante è il sostegno europeo" al piano di Trump per la pace nella Striscia, rimarca da Copenaghen a margine del vertice Ue informale.
Netta la replica della Global Sumud Flotilla. "Siamo noi che chiediamo a istituzioni di essere responsabili perché la legge, non solo non vale per tutti, ma non esiste più", le parole della portavoce Maria Elena Delia
Per Giorgia Meloni "in questa fase di un equilibrio che è estremamente delicato di fronte a una possibilità che sarebbe storica, insistere in una iniziativa che ha dei margini, secondo me, di pericolosità e di irresponsabilità, io continuo a non capirlo", dice la premier.
"Penso che dopo gli appelli che sono stati fatti dal presidente Mattarella in poi, dagli altri, ho visto anche quello che stanno dicendo altri leader europei, ho visto quello che sta facendo la Spagna, che è esattamente quello che sta facendo anche l'Italia, penso che il rischio di una iniziativa che diceva di nascere per una questione umanitaria, poi si è scoperto che non era per una questione umanitaria, era per forzare un blocco navale e già diventa un'altra cosa. Del resto se fosse stato per una ragione umanitaria si sarebbero accolte le numerose proposte che sono state fatte per poter consegnare quegli aiuti in sicurezza".
Parole che non convincono i protagonisti della missione umanitria. "Perché questi attivisti dovrebbero farsi male in acque internazionali? Questa è la domanda. La risposta ce l'ha data il nostro governo: quando c'è Israele di mezzo le regole che valgono per tutti non valgono più", dice Maria Elena Delia, portavoce della Global Sumud Flotilla rispondendo alle parole della premier. "Le persone a bordo delle barche meritano rispetto", aggiunge Delia. "Siamo noi che chiediamo a istituzioni di essere responsabili perché la legge, non solo non vale per tutti, ma non esiste più".