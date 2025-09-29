Elezioni in Valle d'Aosta, il centrodestra in vantaggio 

AGI - Nei primi dati dello spoglio delle schede delle elezioni in Valle d'Aosta per il rinnovo del consiglio regionale, si registra la coalizione di centrodestra avanti con il 38,49%: il dato è riferito a 8904 schede scrutinate (il 13,70% del totale).
Risultati delle coalizioni
Con il 21% delle schede regionali valdostane scrutinate, lo scrutinio è avviato verso una ripartizione proporzionale dei 35 seggi del Consiglio regionale. Nessuna coalizione o lista sembra poter superare la soglia del 42% dei voti, che garantirebbe un premio di maggioranza.
Il centrodestra ha finora il 33,11%, l'Union Valdotaine il 26,07%, gli Autonomisti di centro il 13,86%, il Pd il 9,56%, Valle d'Aosta aperta il 6,61%, Avs il 6,42%, Valle d'Aosta futura il 4,38%.
All'interno del centrodestra FI ha finora il 12,67%, FdI l'11,64%, la Lega l'8,8%.