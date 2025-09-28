Cuoricini, ma infranti. I Coma Cose verso l'addio?

AGI - Non sono più "Cuoricini" tra Francesca Mesiano e il marito Fausto Zanardelli, in arte i Coma Cose. La coppia artistica e non solo, aveva spopolato all'ultimo festival di Sanremo con il brano diventato poi un vero e proprio tormentone. La loro avventura artistica è iniziata quasi per caso, quando entrambi lavoravano come commessi in un negozio di borse. Fausto aveva già esperienza musicale, mentre Francesca era una DJ. Insieme hanno deciso di scommettere sulla musica, dando vita a un progetto che mescola indie pop, rap e poesia urbana. Nel 2023, a Sanremo si sono fatti notare per "L'addio", un brano che racconta la crisi di coppia, mostrando il lato più fragile e umano della loro relazione.
Dopo aver promesso di sposarsi proprio a Sanremo, Fausto e Francesca hanno celebrato il loro matrimonio nell'ottobre 2024, con una cerimonia intima e informale. Il ritorno al Festival nel 2025 ha chiuso simbolicamente un cerchio: dalla dichiarazione d’amore alla crisi, fino al nuovo inizio celebrato con il tormentone "Cuoricini". Ma non è durata molto. I segnali della rottura sarebbero arrivati già questa estate, quando alcune date del tour sono state cancellate senza uno straccio di motivazione. I ben informati riferiscono che sarebbe stata lei a invaghirsi di un altro uomo, ma dalla coppia non sono mai arrivate dichiarazioni ufficiali.
Certo è che da questa estate, non si hanno notizie del duo, nè quello artistico, nè quello privato. Le date cancellate non sono state riprogrammate, lasciando anche i fan nell'attesa. Dopo tanta musica, è il tempo del silenzio.