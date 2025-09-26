Mattarella alla Flotilla: "Accettate disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme. Evitare rischi incolumità"

AGi - "Mi permetto di rivolgere con particolare intensità un appello alle donne e agli uomini della Flotilla perché raccolgano la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme, anch'esso impegnato con fermezza e coraggio nella vicinanza alla popolazione di Gaza, di svolgere il compito di consegnare in sicurezza quel che la solidarietà ha destinato a bambini, donne, uomini di Gaza". Così il Capo dello Stato, nel suo "appello alle donne e agli uomini della Flotilla", diffuso dal Quirinale in un testo che si chiude con "Sergio Mattarella Presidente della Repubblica Italiana".
Riporta l'intestazione "Appello alle donne e agli uomini della Flotilla" l'intervento di Sergio Mattarella diffuso dal Quirinale. Questo il testo: "Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l'incolumità di ogni persona.
A questo scopo e al fine di salvaguardare il valore dell'iniziativa assunta - valore che si è espresso con ampia risonanza e significato - appare necessario preservare l'obiettivo di far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione in sofferenza.
Mi permetto di rivolgere con particolare intensità un appello alle donne e agli uomini della Flotilla perché raccolgano la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme - anch'esso impegnato con fermezza e coraggio nella vicinanza alla popolazione di Gaza - di svolgere il compito di consegnare in sicurezza quel che la solidarietà ha destinato a bambini, donne, uomini di Gaza". La nota si chiude con la dicitura: "Sergio Mattarella Presidente della Repubblica Italiana".