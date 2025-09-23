Meloni: "Riconoscimento della Palestina? Solo senza Hamas e con gli ostaggi liberi"

AGI - "Annuncio che la maggioranza presenterà in Aula una mozione per dire che il riconoscimento della Palestina deve essere subordinato a due condizioni: il rilascio degli ostaggi e ovviamente l'esclusione di Hamas da qualsiasi dinamica di governo all'interno della Palestina". Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine dell'apertura dell'80esima Unga, a New York.
Avvicinata dai cronisti, la premier ha aggiunto: "Dobbiamo capire quali sono le priorità: io non sono contraria al riconoscimento della Palestina e penso che un'iniziativa del genere possa trovare anche, e lo spero, il consenso dell'opposizione. Non trova sicuramente il consenso di Hamas, non trova magari il consenso da parte, diciamo, degli estremisti islamisti, ma dovrebbe trovare consenso nelle persone di buon senso", ha concluso Meloni.
Meloni, condivido molti punti discorso Trump
"Ho condiviso buona parte di quello che ha detto" il presidente Usa Donald Trump. Così la premier Giorgia Meloni commentando con i cronisti, a margine dell'Assemblea generale dell'Onu, il lungo intervento di Donald Trump in Assemblea. Un intervento che, a suo avviso, contiene "molti spunti interessanti". In particolare, ha aggiunto Meloni, condivido "quello che dice sulla migrazione, ho condiviso buona parte di quello che dice sul Green Deal e ho condiviso anche alcuni passaggi sul fatto che gli organismi multilaterali, per lavorare bene, devono recuperare e migliorare il loro ruolo in un contesto come quello nel quale ci troviamo. Chiaramente - ha puntualizzato la premier - devono sapere anche rivedere quello che non funziona".
Sul tavolo di quest'Assemblea generale, ha ricordato Meloni, "c'è tutto il tema della riforma delle Nazioni Unite e non solo quello: oggettivamente c'è un dato di assenza di capacità di incidere e in questo scenario diventa un problema maggiore. Il problema del recupero della riforma dell'Onu e del recupero della sua capacita' di azione" sarà tra i punti - ha anticipato Meloni - che solleverà domani, durante il suo intervento.
Sempre rispondendo ai cronisti il presidente del Consiglio ha fatto presente di condividere anche la parte del discorso di Trump in cui ha severamente criticato il green deal e gli allarmi climatici. "Sono d'accordo sul fatto che un certo approccio ideologico al Green Deal abbia finito per minare la competitivita' dei nostri sistemi". Questo e' un altro passaggio del discorso del presidente Usa che "ho assolutamente condiviso", ha concluso Meloni.