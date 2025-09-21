Arianna Meloni sul premierato: "È ora di superare le contrapposizioni"

AGI - "È ora di superare lo schema delle contrapposizioni ideologiche". Lo dice, in un intervento sul Foglio, la responsabile della segreteria politica di FdI Arianna Meloni, che propone un confronto senza preconcetti ideologici con l'opposizione sulla riforma del premierato.
"È un bene che le opposizioni si propongano come alternativa al governo Meloni - spiega la sorella della premier - ma mi auguro che vogliano davvero alzare l'asticella e superare la logica della contrapposizione ideologica a Meloni". La riforma costituzionale che introduce il premierato "sarà in grado di garantire che il responso delle urne sia perfettamente aderente alla nascita del nuovo governo, rispettando cosi' l'articolo 1 della Costituzione che attribuisce la sovranità al popolo. Sarebbe bello confrontarsi con le opposizioni su questo tema, magari senza i filtri dell'ideologia".
"Purtroppo so - conclude l'esponente di FdI - che molto difficilmente su questo tema, come per tanti altri, dall'altra parte dello schieramento ci sia la volontà di discutere di premierato nel merito. Perché è sempre più chiaro a tutti che l'unico vero collante che tiene unito il cosiddetto campo largo è soltanto la volontà di far cadere il governo di centrodestra. Si rassegnino, abbiamo appena cominciato a cambiare l'Italia".