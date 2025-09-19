Elezioni regionali in Puglia, imminente l'annuncio del candidato del centrodestra

AGI - "Il candidato arriverà e sarà comunicato nei prossimi giorni dai vertici nazionali. Siamo alla fase finale. Dopo aver lavorato su un programma - e non sulle sceneggiate -. Ci sarà un valido competitor che sia entusiasta e capace di raccontare cosa è accaduto in questi 20 anni, e di come lo stesso Antonio Decaro sia stato politicamente coinvolto in tutto ciò". Lo ha detto all'Agi l'eurodeputato di Fratelli d'Italia, Francesco Ventola, a margine dell'inaugurazione della sede del partito a Bitonto (Ba). Il candidato, "tra i diversi che stiamo valutando, emergerà nei prossimi giorni e dovrà essere in grado di assecondare le esigenze di un popolo stanco di vivere in una regione che, dal nostro punto di vista, in 20 anni non è stata governata ma semplicemente gestita", ha aggiunto Ventola.
Valutazioni in corso: civico o politico?
Sulla possibilità che sia un civico o un politico, ha spiegato: "Non è questo il punto: ci sono valutazioni su entrambi i fronti. È giusto che una classe dirigente con diverse esperienze sia tutta a disposizione. Ognuno ha un ruolo. Io, ad esempio, oggi sono al Parlamento europeo, sono stato appena eletto e credo di poter essere utile alla casa comune in modi diversi - ha chiarito l'eurodeputato -. Non esiste un 'a chi spetta e a chi non spetta': dipenderà da chi avrà la forza, condividendola nei diversi incontri, di affrontare una battaglia che non è facile ma non è neppure impossibile". E concludendo: "Saremo pronti a presentare liste competitive, con personalità di rilievo, che il candidato dovrà coordinare".
Radicamento territoriale di Fratelli d'Italia
"L'apertura di un circolo rappresenta e sostanzia un dato: Fratelli d'Italia è sempre più radicato sul territorio - ha detto il senatore e vicecoordinatore del partito, Filippo Melchiorre -. Noi privilegiamo il rapporto umano rispetto a quello virtuale sui social, come invece fanno molti partiti. Il nostro non è un partito di plastica, ma un partito fatto di persone. La comunità di Bitonto continua a crescere e io, da vicesegretario regionale, ne sono particolarmente contento".
Bitonto e il ruolo di Domenico Damascelli
A fare eco anche il senatore Ignazio Zullo: "A Bitonto abbiamo un rappresentante di punta: Domenico Damascelli. È già stato consigliere regionale, ha tanta esperienza amministrativa e politica e credo che possa essere il suo momento. Ovviamente io gli sarò vicino".