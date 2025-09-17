Renzi presenta la Leopolda 2025: sarà "Vivaio Italia"
Renzi presenta la Leopolda 2025: sarà "Vivaio Italia"

Nella sua Enews il leader di Italia Viva presenta la prossima edizione dell'appuntamento fiorentino
AGI - "In questo clima di caos globale e incertezza economica non si può solo dire No o criticare il Governo, che pure si merita tutte le critiche. Bisogna proporre. Spiegare i propri progetti. Portare i propri contenuti. Altrimenti il dibattito politico diventa solo scontro. Mentre altri cercano la lotta nel fango, tocca a noi cambiare passo. Per questo la Leopolda del prossimo 3-4-5 ottobre sarà concentrata sulle idee. Davanti al mortorio della politica delle idee, saremo un vivaio di proposte e di speranze". Lo scrive Matteo Renzi nella sua Enews.

Nel simbolo dell'evento c'è la scritta "Vivaio Italia". "Questo - riprende il leader Iv - è il simbolo della Leopolda di quest'anno. Il nostro nome, la Leopolda, la casa dell'innovazione politica da tanti anni: prima o poi ci sarà qualcuno che riconoscerà che la Leopolda ha profondamente cambiato la politica italiana. La scritta 'Vivaio" che si collegherà all'ambientazione della Stazione fiorentina".

Renzi spiega poi che "l'obiettivo è lanciare dalla Stazione Leopolda alcune proposte perché l'opposizione alla Meloni diventi alternativa alla Meloni. E allora i simboli che circondano il nome Leopolda sono simboli della quotidianità: la casa, la scuola, la culla, la piazza, il portafoglio, il parco. E compagnia bella. La differenza la facciamo se portiamo idee vincenti sulla sicurezza, sulle tasse, sulla scuola, sulla sanità. Non se rimaniamo prigionieri di uno sguardo ideologico o semplicemente ci lamentiamo. Senza le idee riformiste non vinceremo mai. Ed è anche per questo - conclude il leader Iv - che nel logo della Leopolda la casa è l'unico simbolino che ha un colore diverso e ricorda la Casa Riformista sotto il cui simbolo ci presenteremo alle Regionali".

