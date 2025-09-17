Meloni: "L'Italia non condivide la scelta di occupare Gaza City"

AGI - "La reazione di Israele è decisamente sproporzionata, un quadro che non può che peggiorare con l'occupazione di Gaza City, una scelta che l'Italia non può condividere". Così la presidente del Consiglio e leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, al comizio del centrodestra ad Ancona, a sostegno di Francesco Aquaroli per le elezioni regionali del 28 e 29.
"Un'altra delle riuscitissime previsioni dalla sinistra è 'la Borsa crollerà', ci sarà la tempesta finanziaria, spread a 600, andranno a casa così'". La Borsa italiana ha avuto una delle performance migliori d'Europa, i titoli di Stato italiano sono richiestissimi, lo spread è al livello più basso degli ultimi 15 anni, un terzo rispetto a quello che si registrava quando ci siamo insediati. Il che significa che risparmieremo decine di miliardi di euro di interessi sul debito che potremo investire in quello che serve ai cittadini: sanità, dove già ci sono stanziamenti record, lavoro, imprese", ha dichiarato Meloni.
Orgoglio per il centrodestra
"Sono orgogliosa del centrodestra, provate a fare questa domanda nell'altro campo, se il M5s è orgoglioso di essere alleato col Pd, o al Pd se è fiero di essere alleato col M5s, o a tutti se sono fieri di essere alleati con Renzi e Avs. Si arrampicheranno sugli specchi. Ho sentito dire a Conte 'noi non siamo alleati del Pd, noi abbiamo il progetto di mandare a casa Meloni'. Ma che progetto è mandare a casa Meloni? Io non sto assieme agli altri partiti dei centrodestra perché devo impedire alla sinistra di governare, io sto insieme agli altri partiti perché cerco di governare bene questa nazione, per darle un futuro, una speranza, una possibilità", ha detto Meloni.
Il business dell'odio
"C'è un business dell'odio - sostiene il presidente del Consiglio - Riportiamo il dibattito dove deve stare. Per alcuni è difficile, perché non sanno che dire, alcuni lo fanno per strategia politica perché sono senza argomenti, altri per tornaconto personale perché c'è un business dell'odio. Ogni giorno vedo post sui social carichi di accuse e ingiurie a me e al governo, e sono quasi sempre accompagnati dall'invito a comprare qualcosa, un libro, un biglietto per uno spettacolo teatrale. Le lezioni di morale da questi non me le faccio fare".