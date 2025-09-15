Mattarella riceve la nazionale femminile di Basket: "Il vostro un Bronzo che vale Oro"

AGI - "Ragazze siete state bravissime, complimenti. Avendo seguito le partite mi sento di dire che è un bronzo che, non tanto assomiglia all'oro, ma è equiparabile all'oro". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando la nazionale femminile di pallacanestro vincitrice della medaglia di bronzo agli ultimi campionati europei.
"Se aveste battuto il Belgio, cosa che stava per accadere - ha osservato il capo dello Stato - nessuno avrebbe potuto stupirsi, se disputando la finale, aveste vinto l'oro. È un bronzo di grande significato e valore non solo per i decenni che sono passati dalla medaglia precedente ma per come l'avete conquistato. Avete conquistato un'altra medaglia di grande significato, non inferiore" cioè "quella - sottolinea Mattarella - di spingere certamente tante bambine e tante ragazze a dedicarsi al basket e allo sport in generale. E questo è un grande contributo. Rimuovendo ogni pregiudizio e con determinazione. Grazie ragazze".
Oltre alla nazionale femminile di pallacanestro, vincitrice della medaglia di bronzo agli Europei in Grecia, il presidente Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale, anche la nazionale under 20 maschile, vincitrice della medaglia d'oro agli Europei di Creta.
Alla cerimonia sono intervenuti il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Luciano Buonfiglio, il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Giovanni Petrucci, il capitano della Nazionale italiana femminile di pallacanestro, Laura Spreafico, e il Capitano della Nazionale italiana maschile under 20 di pallacanestro, Francesco Ferrari. Ha partecipato all'incontro il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.
Mattarella ai giovani azzurri dell'under 20 del Basket: "Siete certezza per futuro"
"Ragazzi, bravissimi davvero. L'oro è il tetto del mondo. Ci avete regalato la certezza del futuro del nostro basket maschile". Sergio Mattarella ha salutato cosi' gli atleti della nazionale di basket under 20 maschile, vincitori della medaglia d'oro agli Europei di Creta.
"È anche un pungolo - ha sottolineato il presidente della Repubblica - per i vostri colleghi piu' adulti, la nazionale maschile, che hanno fatto un magnifico torneo concluso qualche giorno fa con una partita un po' strana ma emozionante. Ragazzi, bravissimi, siete la fiducia nel futuro del basket del nostro Paese a livello maschile".